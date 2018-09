Serie A | gli arbitri della 4ª giornata | Juve-Sassuolo a Chiffi

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : gol e spettacolo a Foggia - sorpresa a Cittadella? : Nonostante Frattini abbia dichiarato che in Serie B può ancora cambiare tutto, le squadre si apprestano a disputare la terza giornata del campionato cadetto. Si inizia con Venezia-Benevento venerdì sera, mentre sabato pomeriggio scende in campo la capolista Cittadella, impegnata al “Tombolato” contro il Cosenza. Domenica il big match tra Foggia e Palermo chiusura lunedì alle 21 con Livorno-Crotone. VENEZIA-BENEVENTO GG ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : sì al 2 del Milan : Sulla carta, la quarta giornata sarà agevole per Inter, Roma e Juventus, impegnate rispettivamente contro Parma, Chievo e Sassuolo. Maggiori difficolta, invece, attendono Milan e Lazio, impegnati nelle trasferte di Cagliari ed Empoli. INTER-PARMA 1 – I nerazzurri si sono finalmente sbloccati e i ducali non sembrano essere proprio impenetrabili dietro. Con l’1 dovreste essere in una botte di ferro. NAPOLI-FIORENTINA Over – ...

Probabili formazioni Serie B - 3^ giornata : gli schieramenti : Domani alle 21, Venezia-Benevento alzerà il sipario sulla terza giornata di Serie B. Sabato, offre tre match alle 15 e uno alle 18, mentre domenica si disputeranno altri tre incontri. Lunedì alle 21, Livorno-Crotone chiuderà il terzo turno. Il Perugia riposerà. Venezia-Benevento, venerdì 14 settembre h. 21.00 Venezia (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Coppolaro; Garofalo, Bentivoglio, Pinato, Falzerano, Di Mariano; Citro, ...

Pronostici Serie B - 14-15-16-17 Settembre 2018 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : Venerdi 14 Settembre alle ore 21:00, si apriranno le danze della terza Giornata di Serie B con l’anticipo fra Venezia e Benevento, compagini che hanno iniziato egregiamente la stagione.In testa alla classifica a punteggio pieno troviamo solo il Cittadella, mentre le altre concorrenti alle posizioni di vertice, sono già costrette ad inseguire. Andiamo a leggere insieme, i Pronostici Serie b di Giornata.Pronostico Venezia-Benevento ...

Le notizie più importanti di oggi : le ultime su Samp-Fiorentina - gli infortuni e gli scandali Chievo e Serie B : Le notizie più importanti di oggi – Più complicato del previsto il recupero della partita di campionato tra Sampdoria e Fiorentina, match che non si è disputato a causa del crollo del ponte Morandi. Nelle ultime ore sono circolate voci su un possibile nuovo rinvio della partita, la richiesta è arrivata nella giornata di ieri dalla Regione Liguria, niente da fare, la partita si disputerà regolarmente il 19 settembre alle 17. Spostare ...

Serie A - tutte le terze maglie del campionato 2018-2019. FOTO : Presentata la terza divisa del Torino, tutte le squadre di Serie A hanno un 'third kit' per la stagione 2018-2019. Dal nero del Milan al giallo della Roma, eccole riunite. In aggiunta, poi, le più ...

Palermo - Bellusci : “voglio vincere il campionato di Serie B” : “Il mio obiettivo è vincere il campionato”. Ha le idee chiare il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci a proposito dei traguardi per se’ e per la sua squadra. “Un mio grandissimo direttore sportivo – continua Bellusci – nelle riunioni tecniche diceva sempre che gli obiettivi reali non vanno dichiarati, va detto sempre quello piu’ alto, cosi’ dai piu’ energie all’ambiente e ai ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - l’incredibile decisione sui ricorsi : adesso i campionati rischiano di fermarsi [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ andata in scena nella giornata di oggi una nuova clamorosa vicenda che riguarda il campionato di Serie B, una decisione sui Ripescaggi che può essere considerata come una ‘sentenza’ definitiva. La decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc è stata quella di rinviare la discussione sul ricorso presentato dal Catania al 28 settembre, una scelta che è arrivata per accorpare tutti i ...

Calendario Serie A calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in ...

Catania - Lo Monaco : “La nostra battaglia per la Serie B non è finita” : “Forse non avevano calcolato che il Catania a suo tempo ha seguito l’iter giusto. La decisione di ieri del collegio di Garanzia ha rigettato tutti i ricorsi, sostenendo che le ricorrenti non avessero seguito l’iter giusto. Gli è sfuggito evidentemente che il Catania lo aveva fatto e aveva chiesto la procedura d’urgenza, infatti oggi va al Tfn a prospettare le sue ragioni“. Lo ha detto l’amministratore ...

Ripescaggi Serie B - indiscrezioni clamorose sul ricorso del Catania : ipotesi torneo a 22 squadre - ecco i tre club pronti al salto di categoria [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza sul caos in Serie B, la decisione è stata quella di mantenere il format a 19 squadre, sono stati rigettati i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. Ma non è assolutamente finita, anche la giornata di oggi si preannuncia caldissima. Nelle prossime ore sarà infatti discusso il ricorso del Catania al TFN, contro gli atti di Lega B e FIGC. Le indiscrezioni della vigilia sono ...

Serie B - il presidente della Ternana : 'Così si allontanano gli sportivi' : Da quello che ho letto è stato il modo per non decidere': a dirlo è il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo la decisione del Collegio di garanzia dello sport di confermare la Serie B a 19 ...