Serie A Genoa | rientrati i nazionali In gruppo anche Piatek | Radu e Zukanovic

Serie A Genoa - Lapadula in cerca del gol : GENOVA - Non è un periodo facile per Gianluca Lapadula , dato che ora in casa Genoa imperversa il ciclone Piatek e pure Kouame si sta facendo apprezzare parecchio. Nelle tre partite stagionali, l'...

Serie A Genoa - gli auguri di Mattarella e della Lega per i 125 anni : ... ricordando anche che il movimento ha "la responsabilità di ripagare l'entusiasmo del pubblico con comportamenti integri e leali, che siano di esempio per i tanti giovani che amano questo sport" . ...

Serie A - è il momento dei primi bilanci : i top ed i flop - Genoa e Bologna nei guai mentre Parma - Samp e Torino possono sorridere : Sono andate in scena le prime 10 giornate del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, tre vittorie consecutive per i bianconeri, alle spalle la sorpresa Sassuolo che adesso si prepara per il big match proprio contro la Juventus dopo la sosta. Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la ...