Sentenza Chievo | Vrenna sbotta | “penalizzazione ridicola”

Sentenza Chievo Verona - l’avvocato del club gialloblu attacca : “stupiti e contrariati - ricorreremo in appello” : L’avvocato Marco De Luca ha sottolineato che il club del presidente Campedelli ricorrerà in appello contro la Sentenza del TFN ”Siamo stupiti e contrariati dall’esito della Sentenza odierna. Siamo fermamente convinti, oggi più che mai, che la società abbia sempre agito con correttezza e trasparenza, e che le indagini della procura non siano state fatte correttamente. Riteniamo perciò che il Chievo non meriti questa ...

Plusvalenze Chievo - 3 punti di penalizzazione. La Sentenza del Tribunale Figc : 'Anche 3 mesi di stop a Campedelli' : Tre punti di penalizzazione al Chievo Verona, tre mesi di inibizione a Luca Campedelli. Il Tribunale federale nazionale " Sezione Disciplinare " presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il ...

Sentenza Chievo - ecco la penalizzazione : club ‘graziato’ ma handicap che può essere pesante - come cambia la classifica : Sentenza Chievo, ecco la penalizzazione – Arriva la Sentenza che riguarda il Chievo sul caos plusvalenze realizzate con il Cesena. Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: è questa la decisione del Tribunale Nazionale Federale della Figc. Inoltre ammenda di duecentomila euro al club clivense e tre mesi di squalifica per il presidente della società veneta Luca Campedelli. Nel dispositivo il Tribunale Federale ...

Sentenza Chievo Verona : arriva la penalizzazione ma è molto più lieve rispetto alla richiesta - i dettagli! : Chievo Verona, arriva la penalizzazione dopo il ben noto caso relativo alle plusvalenze fittizie, punito anche il patron Campedelli Tre punti di penalizzazione in questo campionato e tre mesi di squalifica per il presidente Campedelli. Questa la sanzione comminata al Chievo Verona dal Tribunale della Federcalcio per il caso relativo alle plusvalenze fittizie. Una Sentenza non certo dura viste le richieste della procura che ammontavano a ...

Il Crotone ancora all’attacco : “Rinviare le gare del Chievo fino alla Sentenza” : Rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all'emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle plusvalenze. L'articolo Il Crotone ancora all’attacco: “Rinviare le gare del Chievo fino alla sentenza” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Crotone chiede rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all'emissione della Sentenza : rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all'emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle plusvalenze. O, in alternativa, l'immediata retrocessione della società ...

Chievo - ecco la data dell’audizione di Campedelli e della Sentenza : Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza sul Chievo, improcedibilità sul caso relativo alle plusvalenze fittizie e sospiro di sollievo per il club che ha mantenuto la categoria. Nel frattempo la Procura della Figc, apprende l’Ansa, ha notificato alle parti la chiusura delle indagini: oggi, con la chiusura delle indagini, è arrivata la data dell’audizione di Campedelli, in programma martedì prossimo. La sentenza sul caso è ...

Pugliese - Sentenza Chievo amareggia : CROTONE, 25 LUG - "La sentenza sul Chievo Verona amareggia per le motivazioni che penalizzano una società come il Crotone, che rappresenta un esempio dal punto di vista sportivo e di conduzione ...

Pugliese - Sentenza Chievo amareggia : ANSA, - CROTONE, 25 LUG - "La sentenza sul Chievo Verona amareggia per le motivazioni che penalizzano una società come il Crotone, che rappresenta un esempio dal punto di vista sportivo e di ...

Crotone - il club non accetta la Sentenza Chievo : «Subito un nuovo processo» : Crotone - "Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni" . É quanto scrivono gli avvocati ...

Sentenza Chievo Verona : il processo sportivo è da rifare : Si deve rifare il processo sportivo. Il Tribunale nazionale della Federcalcio, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato “improcedibile” il deferimento

Chievo - ecco la Sentenza : il Tribunale federale dichiara improcedibilità per il caso plusvalenze : Il processo sportivo è da rifare. Il Tribunale nazionale della Federcalcio, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato "improcedibile" il deferimento nei confronti del Chievo Verona, restituendo ...

Chievo - ecco la Sentenza : stangata nei confronti del Cesena - gli aggiornamenti su Serie A e Serie B : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale. Accoglie il deferimento nei confronti della Società AC Cesena Spa, ed infligge una penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le prime indiscrezioni sulla Sentenza : un aspetto in particolare preoccupa il club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...