Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini Il tro*a urlato all' ex amica? Fa pietà!

Laura Pausini - parolaccia in concerto. E arriva il duro attacco di Selvaggia Lucarelli : Grande successo di pubblico per i concerti che Laura Pausini ha tenuto a Milano. L'artista di Solarolo come sempre non si è risparmiata, tante canzoni e un rapporto costante e diretto con il suo ...

Laura Pausini - parolaccia in concerto. E arriva il duro attacco di Selvaggia Lucarelli : Grande successo di pubblico per i concerti che Laura Pausini ha tenuto a Milano. L'artista di Solarolo come sempre non si è risparmiata, tante canzoni e un rapporto costante e diretto con il suo ...

Selvaggia Lucarelli attacca Laura Pausini - VIDEO - - : Immagino che desideri un mondo in cui non daranno a sua figlia della tr*ia perché si mette un rossetto rosso o esprime un qualunque pensiero. Immagino che quando rimproverava Bernardini, il ...

Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini : “Insulto sessista” : Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini: la frase incriminata Laura Pausini ancora una volta nell’occhio del ciclone. Stavolta a creare scalpore è stata una frase pronunciata nel corso del suo concerto al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Durante il live ha letteralmente insultato una sua ex amica (a cui aveva dedicato proprio il brano Frasi […] L'articolo Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini: “Insulto sessista” ...

LAURA PAUSINI - “LA SOLUZIONE” SU CANALE 5/ L'affondo di Selvaggia Lucarelli : "fa veramente pietà che una..." : LAURA PAUSINI presenta in anteprima questa sera su CANALE 5 il videoclip de 'La soluzione' e dà insulta un'amica. Selvaggia Lucarelli la affonda sui social.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:38:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli - l'affondo contro Laura Pausini : 'Anche se da donna a donna l'insulto è sempre sessista' : ... ' Immagino che i 'tr**a' a caso sulla sua bacheca fb non mancheranno quotidianamente e che non le piacciano ' - per poi aggiungere - ' Immagino che desideri un mondo in cui non daranno a sua figlia ...

Laura Pausini stroncata da Selvaggia Lucarelli : 'Pessima come il suo ultimo album' : Laura Pausini viene stroncata e attaccata duramente da Selvaggia Lucarelli. La blogger del Fatto quotidiano in queste ore ha postato un post al vetriolo rivolto contro la cantante romagnola, che in questi giorni è tornata in Italia per riprendere il suo tour musicale. La Pausini ieri sera si è esibita a Milano con il suo 'Fatti sentire World Tour' e ad un certo punto si è lasciata scappare la parola 'Tro...' rivolta ad una sua ex amica e questo ...

Selvaggia Lucarelli vs. Laura Pausini : 'L’insulto sessista rivolto da una donna a una donna è sempre un insulto sessista' : Ha fatto clamore sul web quanto accaduto a Milano, pochi giorni fa, con Laura Pausini protagonista. Nel corso del proprio concerto, infatti, la cantante ha urlato 'troia', rivolgendosi all'ex amica che aveva ispirato la canzone 'Frasi a Metà'.Utenti divisi, on line, tra chi ha stigmatizzato l'accaduto e chi ha parlato di pura goliardia, fino all'attacco social avvenuto nelle ultime ore, che ha visto Selvaggia Lucarelli puntare il dito ...

Fabrizio Corona : attacco social a Selvaggia Lucarelli e riappacificazione con Nina Moric : Il rapporto tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli non è mai stato idilliaco, tanto che l’ex re dei paparazzi è tornato ancora una volta ad attaccare pubblicamente la blogger e opinionista. Il nuovo e duro attacco social da parte di Corona è scaturito per via del mancato approdo della Lucarelli a Domenica In: attraverso un’Instagram stories con tanto di tag alla giudice di Ballando con le Stelle, l’ex marito di Nina Moric ha lanciato delle ...

Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli/ "Quando ti vogliono i soldi li trovano" - botte da orbi sui social : Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli sui social tra frecciatine, stipendi e vecchie vendette: "Non ti voglio in tv", botte da orbi sui social tra i due. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? La realtà è che non ti volevano» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Gf Vip 3 - Selvaggia Lucarelli : "Fabrizio Corona in tv e Francesco Monte no per una canna?". Il fotografo replica : Solo lunedì mattina era uscita la copertina di Tv, sorrisi e canzoni con i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 in partenza il 24 settembre su Canale 5, che assieme ad alcuni carneadi (Martina Hamdy, Elia Fongaro), presentava dei volti noti soprattutto in quanto concorrenti di altri reality, come Francesco Monte, che sembrava riabilitato dopo lo scandalo canna-gate sull'Isola dei Famosi.Peccato però che Dagospia abbia parlato nelle ...

Fedez fischiato in tv dal pubblico di Rai Uno. Interviene anche Selvaggia Lucarelli… : Fedez e Chiara Ferragni sono amatissimi sui social, ma il rapporto con la tv è un tantino diverso. Se lo scorso 1° settembre era impossibile aprire qualsiasi social e non trovarsi davanti almeno un video o una foto dei Ferragnez, il piccolo schermo ha dedicato decisamente meno spazio alla coppia. Durante la prima puntata di Vieni da Me, il nuovo programma di Caterina Balivo, il rapper milanese è stato fischiato. Caterina e Claudia Gerini ...