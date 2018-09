Sedia elettrica per Salvini | si dimette l' assessore Pavan | Rispetto le istituzioni

' Sedia elettrica per Salvini' - si dimette l'assessore Pavan dopo la bufera social : Valentina Pavan , assessore di San Stino di Livenza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta comunale. Il motivo della decisione del l'assessore è legato ad un suo commento su Facebook che qualche giorno fa aveva fatto scalpore. 'Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita' ha scritto la donna riferendosi a Matteo Salvini. Immediata la reazione del popolo del web che, nonostante le numerose contrarietà alla politica adottata dal ...

