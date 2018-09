Sebastian Vettel | GP Singapore 2018 | “Io devo preoccuparmi solo di me stesso Rapporto

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Il pilota che devo temere è me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel vuole rialzarsi dopo Monza - Marina Bay sembra l’occasione giusta : Sebastian Vettel deve avere numerosi pensieri che gli ronzano per la testa in questi giorni. La stessa situazione l’aveva vissuta dopo i due ko di Germania e Ungheria. La sosta agostano lo aveva riproposto ai massimi livelli vedendo la vittoria di Spa, ma Monza lo ha nuovamente ributtato sulla terra, con un carico di dubbi e pressioni quanto mai pesanti ed opprimenti. La risposta di Lewis Hamilton, che tutti noi ci attendevamo, è arrivata ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP di Singapore. Quattro vittorie e due podi per il tedesco che vuole riscattare la debacle del 2017 : Il Mondiale di Formula Uno ha terminato il tour estivo europeo e si appresta ad immergersi nel rush finale della stagione, caratterizzato dalla consueta trasferta asiatica. Dopo lo storico GP d’Italia, il circus si trasferisce al “Marina Bay Street Circuit” dal 14 al 16 settembre per il Gran Premio di Singapore, che ospita ininterrottamente dal 2008 i migliori piloti al mondo. Nelle dieci edizioni disputate sono riusciti ad ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel - ora non puoi più sbagliare. Serve la perfezione nelle ultime 7 gare per sperare nel Mondiale : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

F1 - Wolff in soccorso di Sebastian Vettel : “il contatto con Hamilton? Ha avuto sfortuna - ha usato la giusta aggressività” : Il team principal della Mercedes ha difeso il tedesco della Ferrari, sottolineando come abbia avuto sfortuna nel contatto con Hamilton Il fatto di appartenere a due scuderie rivali non impedisce a Toto Wolff di prendere le difese di Sebastian Vettel, pesantemente criticato dopo il Gp di Monza per l’errore commesso dopo poche curve dal via. Photo4/LaPresse Il contatto con Hamilton ha rovinato la gara del tedesco, ma il team principal ...

Ferrari - Sebastian Vettel massacra Kimi Raikkonen : 'Ormai è chiaro che corro contro...' : Intervistato da Ziggo Sport , il tedesco - che un tempo definiva Raikkonen 'il miglior compagno del mondo' - accusa la Ferrari di averlo lasciato libero di correre. 'Non sono particolarmente contento ...

Ferrari - Sebastian Vettel demolito da Damon Hill : 'Crolla quando è sotto pressione. Hamilton è il migliore' : E ora a gettare benzina sul fuoco è l'ex pilota di Formula 1 Damon Hill : 'Vettel crolla quando è sotto pressione, va detto', dice il campione del mondo 1996, 'invece Lewis Hamilton ha fatto una gara ...

Sebastian Vettel - l'errore di Monza : l'ultimo di una lunga serie : 3 Sono gia' cinque gli errori di Vettel durante la stagione in corso di Formula 1. Sono tanti, anzi troppi per un quattro volte iridato. Gia', perchè quello di Monza è solo l'ultimo di una lunga serie iniziata in Azerbaijan, a Baku: il tedesco nella circostanza andò lungo alla staccata della prima curva tentando invano il sorpasso su Bottas dopo la Safety Car. Ci spostiamo poi in Francia, al Paul Ricard: Vettel centra in pieno ...

F1 - Nico Rosberg : “Sebastian Vettel non potrà vincere il Mondiale se continuerà a fare così tanti errori” : “Non puoi battere Lewis Hamilton e vincere il Mondiale se fai così tanti errori” Una sentenza dura e netta quella di Nico Rosberg nei confronti di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il pilota della Ferrari a Monza ha commesso un altro grave errore in partenza, che ha compromesso tutta la gara e pur con una vettura eccellente, ha ottenuto solamente un quarto posto. Ora Hamilton si è portato a 30 punti di ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton prova la fuga iridata - Sebastian Vettel saprà rialzarsi? : Sul podio di Monza Lewis Hamilton si è preso una marea di fischi (assolutamente immeritati) ma mentre spruzzava lo champagne ai malcapitati sottostanti, aveva un enorme sorriso stampato sul volto. L’inglese ha la consapevolezza di avere di nuovo in mano il suo destino e, soprattutto, il Mondiale di Formula Uno 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, può gestire ben 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a 7 gare dalla ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel l’anello debole della Ferrari? Nel “Tempio della velocità” un altro ko : Questa domenica 2 settembre ci sta quasi per salutare e i tifosi della Ferrari avevano segnato la data odierna con il circoletto rosso. Oggi era il giorno del giudizio, oggi si decideva una fetta importante del Mondiale. In uno dei teatri celebri della Formula Uno, a Monza, Mercedes e Ferrari si esibivano per l’ennesimo episodio della saga e il proemio era stato ben augurante per i colori del Cavallino Rampante: prima fila tutta ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel - ennesimo errore. Colpevole nell’incidente con Hamilton. Mancata lucidità : Sebastian Vettel doveva fare saltare il banco a Monza e invece ha concluso con un quarto posto decisamente al di sotto delle aspettative della vigilia, un risultato che non rispecchia il potenziale della Ferrari e che lascia tanto amaro in bocca. Il GP d’Italia doveva rappresentare l’occasione perfetta per il rilancio del tedesco che puntava a ricucire ulteriormente il distacco da Lewis Hamilton in classifica generale e invece un ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...