Scuole sicure | no alla militarizzazione | sì alla prevenzione | comunicato

(Di giovedì 13 settembre 2018) Giunge in redazione la richiesta di pubblicazione di undella FLC CGIL di Roma e del Lazio in relazione al progetto. Sotto accusa il modo in cui saranno investiti i soldi stanziati. Come rendere le“Roma, 13 settembre – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stanziato 2,5 milioni di euro per il progetto “” che saranno investiti in impianti di videosorveglianza, in assunzioni temporanee di vigili urbani, nel pagamento di ore di lavoro straordinario della polizia locale e in campagne informative. L’obiettivo di un’operazione denominata “” dovrebbe essere quello di garantire una corretta manutenzione delle: è di due giorni fa la notizia che a Roma ottosu dieci non hanno il certificato di antisismicità e che più dell’80% ha bisogno di lavori di manutenzione ordinaria (almeno il 70% di ...