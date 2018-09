Scuola | rinnovo CCNL DS | ecco l’esito dell’incontro di oggi all’Aran con i sindacati

scuolainforma

(Di giovedì 13 settembre 2018) Come preannunciato nei giorni scorsi, si è svolto quest’, giovedì 13 settembre, presso la sede dell’Aran l’incontro per ilcontrattuale dell’Area dirigenziale ‘Istruzione e Ricerca’.La questione più importante era, senza dubbio, quella riguardante gli aumenti di stipendio e l’equiparazione di posizione parte fissa a quella dei dirigenti del comparto ‘Istruzione e Ricerca’.Come ampiamente preventivato dai, il nodo cruciale resta quello legato alle risorse finanziarie stanziate nell’ultima Legge di Bilancio, risorse che sono appena sufficienti per l’anno in corso ma che evidentemente non bastano per il prossimo anno., contratto dirigenti scolastici: incontro all’Aran con iLa Flc-Cgil ha pubblicato quanto segue, a questo riguardo: ‘Il nodo tecnico, sul quale il tavolo si era ...