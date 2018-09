Scuola primaria | le materie saranno insegnate anche in lingua inglese

Concorsi Scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Scuola - diplomati magistrali : CUB Veneto invita allo sciopero ‘Senza di loro - collasso Scuola pubblica primaria’ : Lo sciopero di martedì prossimo, 11 settembre, dovrà rappresentare un chiaro segnale dei lavoratori della scuola, la voglia di lottare per arrivare ad una vera definitiva soluzione del precariato. Lo afferma CUB scuola del Veneto, attraverso una nota tramite la quale rende noto di aver ‘chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore dell’USR del Veneto per chiarire gli […] L'articolo scuola, diplomati magistrali: CUB Veneto invita ...

Milano : inaugurata a Melzo Scuola primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : Una folla adeguata all’importanza dell’appuntamento si è materializzata stamattina a Melzo per l’inaugurazione della nuova primaria, frutto della sinergia tra Tangenziale Esterna SpA (6,4 milioni di euro di finanziamento) e Comune (iter di progettazione e costruzione), che il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ha citato come «un’eccellenza europea nella gestione degli appalti». Quasi ...

Milano : troppi scarafaggi - Scuola primaria chiusa per disinfestazione : Gli alunni trasferiti nella vicina materna. L'Ats aveva disposto già a luglio le operazioni contro le blatte: "Problema non ancora risolto"

Milano : apre Scuola primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Ultimi preparativi, a Melzo, nel milanese, in vista dell'inaugurazione della nuova scuola primaria hi-tech realizzata con un finanziamento da 6,4 milioni di euro erogato dalla spa Tangenziale Esterna di Milano. La cerimonia, in programma dalle 10 di sabato, vedrà la pres

Milano : apre Scuola primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : A Melzo fervono gli ultimi preparativi in vista della cerimonia che, a partire dalle 10 di sabato, scandirà l’apertura ufficiale della nuova primaria per 500 bambini finanziata in toto (6,4 milioni di euro) da Tangenziale Esterna SpA e inserita nei programmi didattici della Apple. Alla vernice dell’istituto, che, sin dai primi giorni di lezione, si rivelerà un’eccellenza fra gli edifici scolastici high-tech, presenzieranno, ...

Zaini - pastelli - astucci : i migliori prodotti per la Scuola primaria : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Fino al 14 settembre, sono migliaia le offerte per chi torna dietro ai banchi di scuola. Tutto quello che serve per tornare in classe è a portata di ...

Tragedia sfiorata in una Scuola primaria : crolla il controsoffitto : Ancora qualche giorno e il crollo del controsoffitto della scuola prima di Campoleone - frazione del comune di Aprilia , Latina, - sarebbe potuto essere una Tragedia. Come scrive Latina Oggi , i ...

Scuola - assunzioni 2018/ Idonei concorso infanzia e primaria 2016 reclamano la loro presenza : GM unica : Scuola, assunzioni 2018: gli Idonei concorso infanzia e primaria 2016 fanno sentire nuovamente la loro voce e reclamano la loro presenza nelle graduatorie di merito.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:17:00 GMT)