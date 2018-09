Scuola | ministro Bussetti | ‘Mai più concorsi straordinari’

PRIMO GIORNO DI Scuola 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : “abbiamo bisogno del vostro talento” : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti : "La Scuola è la mia casa" : Insegnante di educazione fisica, poi una vita nell'amministrazione fino a diventare provveditore. "Fare il ministro è stato un imprevisto". "Più sport e meno vacanze? Perché no". Il suo riferimento è ...

Scuola - il ministro Bussetti : 'Migliorare gli stipendi dei docenti' : Il tema degli stipendi degli insegnanti "andrà affrontato nelle sedi opportune con i sindacati, perché dobbiamo ottenere miglioramenti per i professori. Non posso promettere nulla, ma dire che se lo ...

Una Scuola con docenti giovani. L’obiettivo del Ministro Bussetti : Secondo una notizia Ansa di alcune ore fa, l’Italia pare essere il Paese col corpo docente più anziano: nel 2016 il 58% degli insegnanti di scuola primaria e secondaria aveva almeno 50 anni. E allora largo ai giovani! Anche il comparto scolastico ha bisogno di una ventata di aria fresca. Questo è ciò a cui punta il Ministro Bussetti. L’intervista al Ministro Bussetti Ospite al programma “Tutti in classe” in onda su ...

Caos Scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Scuola - il ministro Bussetti vuole sostituire anche i test Invalsi : Gradualmente la Scuola italiana sta riaprendo i battenti. Nel corso di questa settimana, progressivamente, milioni di studenti ritorneranno sui banchi di Scuola. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, si è insediato al ministero il 1 giugno 2018. Quindi grandi cambiamenti nel corso di questo nuovo anno scolastico non dovrebbero esserci. anche se, come precisa il ministro nel corso di una lunga intervista al quotidiano romano "Il ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Pon Istruzione per formazione ad hoc dei docenti di lingue’ : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, in una delle tante interviste concesse in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha espresso l’idea di poter utilizzare il Pon Istruzione (Programma Operativo Nazionale) per una formazione ad hoc dei docenti di lingue. Pon Istruzione per formazione specifica dei docenti di lingue Lo ha ribadito il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘ in […] L'articolo Scuola, ministro ...

Scuola - Toccafondi contro ministro Bussetti : ‘Governo da Indietro tutta - senza il genio di Arbore’ : L’ex sottosegretario all’istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: ‘Governo e ministro dell’istruzione nostalgici dei tempi antichi’ ‘In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei ...

Scuola - emergenze supplenze e sostegno : parla il ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato intervistato dal noto portale Quotidiano.net a proposito di diverse problematiche legate al mondo della Scuola, a cominciare da quella relative alle supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha affermato che il ministero sta lavorando affinchè l’avvio del nuovo anno scolastico avvenga in modo ordinato: ‘La mancanza di alcuni docenti è […] L'articolo ...

Scuola - il ministro Bussetti : "Troppe supplenze sono un danno" : Intervista al titolare del dicastero dell'Istruzione sull'emergenza cattedre. "Ripensare il reclutamento dei professori, serve visione pluriennale"

Scuola - flop assunzioni 2018/9 : Cgil ‘Ministro Bussetti - reclutamento docenti va rivisto’ : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, ha parlato dell’apertura del nuovo anno scolastico 2018/2019 ed in particolar modo del completamento delle nomine in ruolo del personale docente, definendolo come una delle ‘emergenze’. assunzioni anno scolastico 2018/9 un ‘flop’ secondo Francesco Sinopoli Sinopoli, in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna di ‘Italia Oggi‘, ...

Scuola - ministro Bussetti : svolta o continuità con il governo Renzi-Gentiloni? : Un articolo pubblicato dalla testata ‘Il Sussidiario’ non risparmia le critiche nei confronti del neo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: l’articolo, firmato Mauro Monti, vice-presidente nazionale dell’associazione DiSAL (Dirigenti scuole autonome e libere), pone l’accento sul fatto che il ministro stia concedendo tutta una serie di interviste per sponsorizzare il cambiamento promesso dal suo governo. ...

Scuola - ministro Bussetti sui temi rinnovo di contratto e concorsi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si presenta all’inizio del nuovo anno scolastico con le stesse promesse di chi l’ha preceduto, promesse che, però, dovranno trovare conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il numero del dicastero di Viale Trastevere, ha ribadito come l’Italia possieda ‘gli insegnanti più vecchi d’Europa: ma presto moltissimi di ...

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza Scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere