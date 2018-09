SCUOLA L' inizio è uno sguardo nuovo | non una morale o una tecnica

Primo giorno di SCUOLA 2018/ Date di inizio e auguri dai social : tutti i consigli per partire al meglio! : Primo giorno di scuola 2018: ultime notizie, Date di inizio e auguri dai social. tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:08:00 GMT)

Primo giorno di SCUOLA - la sindaca Appendino augura un buon inizio agli studenti : Suona la campanella del Primo giorno di scuola anche all'Istituto comprensivo Peyron-Umberto I di Torino. La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, incontra le mamme e i piccoli studenti ...

SCUOLA - l'inizio di tutto : Nel giro di dieci giorni tutte le scuole avranno riaperto i battenti per l'inizio delle lezioni. La rivoluzione che ribalta tutto, è un Io che ricomincia a dire Tu. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 05:59:00 GMT)15ENNE SCIOPERA PER IL CLIMA/ Non ci salva un'idea giusta ma un cuore mendicante, di F. PichettoChiesa e pedofilia, la purificazione inevitabile, di F. Pichetto

Inizio SCUOLA tra caos vaccini e carenza di docenti. Tutti i nodi : Iniziano le scuole nella provincia di Bolzano e, nei prossimi giorni, a catena, nelle altre regioni. I nodi da risolvere però sono ancora tanti: dai vaccini alla carenza di docenti e presidi. Il nuovo ...

SCUOLA - il calendario 2018-2019. Date d'inizio - fine - vacanze ed esami : Il ritorno sui banchi varia da regione e regione: inizia la provincia di Bolzano il 5 settembre. Maturità: la prima prova sarà il 19 giugno. Il ministro Bussetti: "Modifiche all'esame"

SCUOLA - a un mese dall’inizio torna il problema delle “classi pollaio” : a Todi 39 studenti in una sola aula : Trentanove studenti in una sola classe. A un mese dall’inizio della Scuola torna d’attualità il problema delle cosiddette “classi pollaio”. A sollevarlo è una lettera arrivata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dal liceo Jacopone di Todi, in provincia di Perugia. A scrivere la missiva – che è stata pubblicata anche sul sito OrizzonteScuola.it – è Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di ...

SCUOLA : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto