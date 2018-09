' Scuola-lavoro | un patto per l' alternanza di qualità'

Lamborghini e Ducati - Ancora insieme per lalternanza Scuola-lavoro : Per il terzo biennio consecutivo, si rinnova la collaborazione tra la Lamborghini e la Ducati per il progetto d'istruzione e formazione Desi (Dual eDucation system Italy), realizzato grazie al nuovo accordo firmato dalle due aziende in orbita Volkswagen con le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm di Bologna.Istituti scolastici di Bologna. Il progetto, lanciato per la prima volta nel 2014, coinvolgerà nuovamente gli istituti scolastici Belluzzi ...

Formazione e alternanza Scuola-lavoro per l'occupazione dei giovani : Il rapporto con il mondo produttivo nelle sue specificità territoriali è la matrice sui cui costruire la Formazione professionale. In realtà tutti sembrano d'accordo a parole, ma si contraddicono nei ...

Scuola - bonus 500 euro - maturità - Invalsi e alternanza Scuola-lavoro : ecco gli emendamenti al Milleproroghe : Il Ministro Marco Bussetti lo aveva già anticipato ed ecco la prima fase di dismissione dell’impianto alternanza Scuola-lavoro, quella contenuta nel decreto Milleproroghe: l’alternanza Scuola-lavoro, infatti, non costituirà requisito di ammissione alla maturità. maturità senza prova Invalsi, slitta anche l’alternanza Scuola-lavoro L’obbligo doveva scattare lo scorso anno ma una circolare del Ministero ...

Alternanza Scuola lavoro - Bussetti : dimezzerò le ore. Come funziona oggi : Sin dal suo approdo nella Riforma della cosiddetta Buona scuola è stata ampiamente criticata da più parti: l’Alternanza scuola lavoro è ora al bivio e il Ministro dell’istruzione Bussetti, pur confermando la misura, è pronto a modificarne le modalità di attuazione. Lo ha affermato lo stesso Ministro nel corso di un’intervista al Corriere della sera, precisando che “Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti ...

Alternanza Scuola-lavoro - Bussetti : "Dimezzerò le ore" : "Ha avuto risultati positivi, ma è stata molto faticosa e non sempre funziona", ha detto il ministro al Corriere della Sera

Alternanza Scuola-lavoro - Bussetti : “Nei licei le ore saranno dimezzate”. L’anno scorso diceva : “Ottima legge” : “Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più, perché è un’esperienza che ha avuto risultati positivi ma è stata molto faticosa e non sempre funziona. E soprattutto non voglio che sia al centro dell’esame orale della Maturità perché quello è il momento in cui lo studente deve poter esprimere se stesso e le competenze acquisite con lo studio di cinque anni”. Sono ...

Alternanza Scuola-lavoro - le ore saranno dimezzate : "Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei , gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più, perché è un'esperienza che ha avuto risultati positivi ma è stata ...

Bussetti : alternanza Scuola-lavoro non funziona - dimezzerò le ore : Roma, 31 ago., askanews, - 'Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei. Gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più perché è un'esperienza che ha avuto ...

Maturità 2019 : alternanza Scuola-lavoro sparirà?/ Esami di stato - data prove : Bussetti - “centralità a materie” : Maturità 2019, tutte le novità degli Esami di stato: alternanza scuola lavoro sparirà? Bussetti, "centrali saranno le materie". data inizio prove: sparisce la Terza Prova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza Scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere

Scuola - orario lavoro docenti : il DS può introdurre l’obbligo del badge? : La questione riguardante il controllo delle presenze dei docenti tramite un badge viene, spesso, tirata in ballo in ambito scolastico. Il quotidiano ‘Italia Oggi‘ (numero odierno del 21 agosto 2018) risponde ad una domanda posta in merito alla proposta del dirigente scolastico di una Scuola, di introdurre l’obbligo del badge per il controllo delle presenze degli insegnanti. L’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo ...

Lavoro - stipendi medi PA : alla Scuola - purtroppo - la maglia nera : La Ragioneria dello Stato ha provveduto a rendere noti gli ultimi dati relativi alla Pubblica Amministrazione, riguardanti l’anno 2016: c’è subito da sottolineare il notevole aumento delle posizioni cosiddette flessibili, quasi 23mila in più in un anno, in percentuale il 7,8 per cento in più. Pubblica Amministrazione: in aumento le assunzioni sulla scuola Sono 288.946 i lavoratori che prestano […] L'articolo Lavoro, stipendi ...

Scuola-lavoro : Regione Marche manda gli studenti a lavorare (gratis) al Meeting di Rimini : La Regione Marche ha finanziato la partecipazione degli studenti delle scuole superiori al Meeting di Rimini, l'evento organizzato da Comunione e Liberazione: "Occasione per fare esperienza, valida anche per l'alternanza Scuola-lavoro". Ma gli studenti non ci stanno: "Verremo sfruttati come forza lavoro gratuita. La Regione assuma personale e lo retribuisca regolarmente".Continua a leggere

Dalla Scuola ai giochi - ecco il decreto lavoro : scambio M5S-Lega : ROMA Battezzato decreto dignità dal super-ministro Luigi Di Maio, il provvedimento votato ieri sera Dalla Camera con 321 sì e 190 no contiene significative novità rispetto...