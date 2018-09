Scuola | Bussetti | Concorsi con tempi molto più brevi  

Scuola - card docenti 500 euro e bonus merito : ‘Il ministro Bussetti è stato chiaro’ : Le recenti dichiarazioni del ministro Bussetti sulla ‘non discriminazione’ tra docenti di ruolo e docenti precari sta accendendo il dibattito sul piano politico. La segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, sottolinea come l’evitare discriminazioni ingiustificate tra docenti di ruolo e precari sia sempre stato un preciso obiettivo della nostra azione ...

Scuola - bonus 500 euro e valutazione docenti : ecco il giudizio del ministro Bussetti : La questione legata al bonus 500 euro a favore della formazione e dell’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo ha spesso sollevato polemiche proprio in merito all’esclusione degli insegnanti precari da tale beneficio. A questo proposito il ministro dell’istruzione, intervenendo ai microfoni di ‘Repubblica TV, ospite del giornalista Corrado Zunino, ha sottolineato come il bonus 500 euro spetti anche ai docenti ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Mai più concorsi straordinari’ : In occasione di un intervento a ‘Repubblica TV’, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ad una serie di domande formulate da Corrado Zunino. Una di queste domande riguardava proprio i concorsi e quale sarà il percorso che intende intraprendere il ministro per i prossimi anni. concorsi, Bussetti: ‘Devo renderli più snelli, agevoli e chiari’ ‘Intendo semplificare le procedure concorsuali. ...

Scuola - Bussetti : "Aumenteremo stipendi docenti"/ "Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità" : Scuola, Bussetti: "Aumenteremo stipendi docenti. Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità". Il ministro dell'Istruzione ha parlato anche di concorsi e graduatorie...

PRIMO GIORNO DI Scuola 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : "abbiamo bisogno del vostro talento" : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..

Scuola - ‘altro che propaganda Salvini e promesse Bussetti - ecco cosa serve davvero’ : Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si è scagliato contro la propaganda di governo del vicepremier Matteo Salvini e contro le promesse del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Secondo il leader di Sinistra Italiana, la Scuola pubblica italiana ha bisogno sopratutto di banchi, sedie, lavagne, docenti e personale Ata e non delle telecamere antidroga o dei messaggi propagandistici del leader della Lega ...

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti : "La Scuola è la mia casa" : Insegnante di educazione fisica, poi una vita nell'amministrazione fino a diventare provveditore. "Fare il ministro è stato un imprevisto". "Più sport e meno vacanze? Perché no". Il suo riferimento è ...

Scuola - Bussetti : "I professori italiani meritano 10 e un aumento di stipendio" : Il ministro assicura: "Non ci saranno tagli alla pubblica istruzione. E sui test Invalsi stiamo ragionando"

Scuola - stipendi docenti : Bussetti ‘Bravi e preparati - meritano motivazioni più forti’ : La situazione della Scuola pubblica italiana, in questo avvio di anno scolastico 2018/2019, è particolarmente difficile. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dichiarato, nei giorni che hanno preceduto la partenza delle lezioni, di essere arrivato troppo ‘tardi’ per poter riuscire a fare qualcosa già per settembre, ma, nello stesso tempo, promette di impegnarsi al fine di migliorare lo status di alcune questioni ...

Scuola - il ministro Bussetti : 'Migliorare gli stipendi dei docenti' : Il tema degli stipendi degli insegnanti "andrà affrontato nelle sedi opportune con i sindacati, perché dobbiamo ottenere miglioramenti per i professori. Non posso promettere nulla, ma dire che se lo ...

Una Scuola con docenti giovani. L’obiettivo del Ministro Bussetti : Secondo una notizia Ansa di alcune ore fa, l’Italia pare essere il Paese col corpo docente più anziano: nel 2016 il 58% degli insegnanti di scuola primaria e secondaria aveva almeno 50 anni. E allora largo ai giovani! Anche il comparto scolastico ha bisogno di una ventata di aria fresca. Questo è ciò a cui punta il Ministro Bussetti. L’intervista al Ministro Bussetti Ospite al programma “Tutti in classe” in onda su ...

Caos Scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Scuola - il ministro Bussetti vuole sostituire anche i test Invalsi : Gradualmente la Scuola italiana sta riaprendo i battenti. Nel corso di questa settimana, progressivamente, milioni di studenti ritorneranno sui banchi di Scuola. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, si è insediato al ministero il 1 giugno 2018. Quindi grandi cambiamenti nel corso di questo nuovo anno scolastico non dovrebbero esserci. anche se, come precisa il ministro nel corso di una lunga intervista al quotidiano romano "Il ...

Scuola - Bussetti : ‘Arrivato tardi ma qualcosa sto facendo : smartphone in classe? Discorso complicato’ : Gli studenti stanno tornando dietro i banchi di Scuola per il nuovo anno scolastico 2018/2019. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, sta rilasciando numerose interviste in merito ai grandi temi che riguardano la Scuola. Anche ‘Il Messaggero’ ha incontrato il titolare del dicastero di Viale Trastevere. Bussetti: ‘Avvio nuovo anno scolastico? Sono arrivato troppo tardi per fare grandi cambiamenti’ ...