Scontro auto moto a Cesano | muore un 34enne originario di Solaro

Incidenti : Scontro fra auto e tir nel Milanese - un morto : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Un uomo è morto nello scontro fra un'auto e un tir a Vanzaghello, in provincia di Milano, sulla strada statale 336 dell'aeroporto di Malpensa. La strada è temporaneamente chiusa e il traffico è regolato con indicazioni sul posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Padova : a Montegrotto Scontro tra bus e auto - tre feriti : Padova, 13 set. (AdnKronos) - Questa mattina alle 7.10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza della Libertà in località Turri di Montegrotto per un incidente tra un’auto e un bus del trasporto urbano in sosta: ferita la conducente e i due figli. La donna alla guida dell’auto ha perso i

Scontro tra auto a Rivolta - quattro persone coinvolte SIRENE DI NOTTE : Scontro tra auto a Rivolta, quattro persone coinvolte. E' successo ieri alle 23 lungo la Sp 90 Pandino-Cassano. Scontro tra auto Ci sono quattro persone coinvolte, due rimaste ferite, nell'incidente ...

Incidente a Tremosine - Scontro tra auto e moto : due feriti : Tremosine , Brescia, , 12 settembre 2018 - Grave Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 12 settembre in territorio di Tremosine , sull'alto garda. Un'auto e una motocicletta sono ...

Scontro frontale auto-moto sul rettilineo : muore un 36enne : Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale a Faenza poco prima delle 9 di stamani, 12 settembre. Originario della provincia di Bologna, il 36enne era in sella a una motocicletta e percorreva ...

Ferrara - Scontro fra 3 camion : chiusa autostrada A13/ Ultime notizie - 6 km di coda in direzione sud : Ferrara, scontro fra 3 camion: chiusa autostrada A13. Ultime notizie, 6 km di coda in direzione sud, rallentamenti anche in direzione nord, verso Padova, per i curiosi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Ponte Genova - Scontro Toti-Di Maio su Autostrade/ Morandi - Governatore : “anche Mit ha colpe pesanti” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Moldova - il presidente ferito in un incidente d’auto. Lo Scontro ripreso in diretta : Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha riportato ferite superficiali in seguito ad un incidente d’auto avvenuto nella città di Straseni, nel nord della Moldova. Il consigliere per la presidenza, Maxim Lebedinschi, ha detto che a Dodon non sono state necessarie cure mediche dopo l’incidente. “Sta bene”, ha detto mentre il portavoce del Servizio di Sicurezza, Anatolie Golea, ha precisato che il presidente ha riportato alcune ...

Isernia : Scontro tra due auto - paura a San Lazzaro : L'incidente su viale 3 marzo 1970. Lievemente ferito uno dei conducenti Isernia. Nuovo incidente a San Lazzaro, su viale 3 marzo 1970, dopo lo scontro avvenuto due giorni fa all'altezza del ...

Scontro lungo il viale per lo stadio : colpita anche un'auto in sosta. Paura per i clienti di un fast-food - : Fine serata condito da tanta Paura a Lecce dove poco dopo la mezzanotte si è registrato un incidente che ha coinvolto tre autovetture. Teatro dell'accaduto è stato viale Giovanni Paolo II, il viale, ...

VD : Scontro camion-auto - cinque feriti gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scontro tra due auto sulla Modica Scicli : un ferito : Incidente stradale ieri sera sulla Modica Scicli. Due le auto coinvolte e un ferito trasportato dal 118 al Pronto Soccorso del Maggiore di Modica

Scontro tra furgone e auto. Muore 91enne originario di Orzinuovi : Tragico incidente oggi pomeriggio nel Lecchese. Il 91enne Francesco Arminio, residente a Brescia, ma originario di Orzinuovi è morto dopo essere arrivato in ospedale. Serie ma non critiche le ...

Ponte Morandi Genova - Autostrade sapeva dei problemi dal 2015/ Ultime notizie - è Scontro fra Toti e Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:35:00 GMT)