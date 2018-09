Scompare il francobollo per ricordare i migranti | Decisione del governo

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Ilche era stato inizialmente programmato per celebrare la Porta D'Europa, il monumento realizzato da Mimmo Paladino a Lampedusa permorti in mare, è sparito dall'aggiornamento del programma filatelico 2018.Poste Italiane ha diffuso l'aggiornamento periodico al programma di emissione di carte valori postali: il numero complessivo di emissioni è rimasto uguale, ma non comprende più ilper Lampedusa. Cosa sta succedendo? C'entra qulcosa la nuova politica del? Anche in questo settore ha vinto Matteo Salvini?Interpellata da Huffingtonpost, l'azienda spiega che in base all'articolo 7 del Contratto di Programma 2015-2019, Poste Italiane è solo concessionaria, ma in punta di legge lasulle emissioni spetta al Ministero dello Sviluppo Economico. Sembra essere, quindi, una valutazione e poigovernativa.È invece stato ...