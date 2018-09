Sanità | legionella | grave 43enne trasferito da Mantova al San Gerardo di Monza

Sanità : Gallera - calano casi polmonite - 23 positività a legionella (2) : (AdnKronos) - L'attività di vigilanza presso le torri di raffreddamento, effettuata dai tecnici della prevenzione di Ats è diventata ancora più significativa grazie anche alla collaborazione garantita dal gruppo Nbcr (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) dei Comando provinciale dei vigili d

Sanità : Gallera - calano casi polmonite - 23 positività a legionella : Milano, 12 set. (AdnKronos) - "L'analisi dei dati effettuata dai tecnici di Ats Brescia relativa ai casi di polmoniti registrate nei comuni del Bresciano e Alto Mantovano conferma un andamento in diminuzione rispetto al picco dei giorni scorsi e costante negli ultimi giorni. Negli ultimi due giorni,

Sanità - Seremi : “Nessun allarme legionella in Piemonte” : Nessun allarme legionella in Piemonte, dove nei giorni scorsi una signora è deceduta in una clinica torinese dopo aver contratto il batterio con ogni probabilità in vacanza. La rassicurazione arriva dal Seremi, il Servizio regionale che monitora le malattie infettive, che fa sapere come in regione l’incidenza dell’infezione sia bassa e colpisca quasi sempre pazienti affetti da altre patologie croniche. In particolare – rileva ...

Sanità - Legionella : morte sospetta nel Lecchese : Un uomo di 82 anni, residente in provincia di Lecco, è morto sabato 8 settembre all’ospedale di Desio (Monza-Brianza) per una sospetta polmonite da Legionella. L’anziano, A.M. – riferisce l’Asst Monza in una nota – è stato ricoverato il 6 settembre al Pronto soccorso di Desio per arresto cardiocircolatorio extra ospedaliero. Grazie agli accertamenti è stata “esclusa la genesi sia cardiaca che cerebrale – ...

Sanità - Iss al lavoro sui casi di Legionella a Bresso : esito del test del Dna a inizio settembre : Continuano le indagini scientifiche per cercare di risolvere il ‘rebus’ del picco di contagi da Legionella registrato a Bresso, comune alle porte di Milano, nella seconda metà di luglio. Un focolaio che ha superato quota 50 casi nell’arco di una quindicina di giorni, con 5 morti. Già dalle prime segnalazioni è partita nella zona una massiccia campagna di campionamenti, che con l’aumentare del numero di pazienti finiti in ...

Sanità - 3 casi di legionella nel bresciano : cloro per disinfettare l’acquedotto : Tre casi di legionellosi in meno di 15 giorni. Dopo l’ondata di infezioni – e un bilancio finale di 5 morti – a Bresso, comune alle porte di Milano, il batterio torna a colpire in Lombardia. Le nuove segnalazioni riguardano questa volta il bresciano. A seguito dei 3 casi che si sono verificati in questi giorni di agosto nella frazione di Bornato, comune di Cazzago San Martino, sono stati 41 i campionamenti delle acque ...