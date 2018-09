San Giovanni Crisostomo Il 13 settembre si celebra uno dei Dottori della Chiesa Cattolica

ferrovia centrale umbra : conclusi i lavori castello - ponte San giovanni. presidente marini "primo passo importante della nuova rete ... : ... ma vuole anche rispondere alle nuove e più complessive esigenze della nostra economia. Quello di cui ci stiamo occupando è un investimento stimato in circa 150 milioni di euro, 63 dei quali sono ...

Napoli - nuova stesa a San Giovanni : la camorra spara in strada tra la gente : San Giovanni a Teduccio si risveglia con i colpi di pistola della camorra. Ore 7,45, via Sorrento: un commando armato fa fuoco all'altezza del civico 33 esplodendo in aria dieci colpi. A...