Sampdoria | le ultime dall’infermeria | da Tonelli a Ramirez

Sampdoria-Fiorentina si gioca alle 19.00/ Ultime notizie - c'è l'ok dell'Uefa per il recupero della 1^ giornata : La gara Sampdoria-Fiorentina si giocherà alle ore 19.00 del 19 settembre 2018. La decisione è ufficiale dopo che è arrivato l'ok anche da parte dell'Uefa dopo la protesta dei tifosi.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Sampdoria - problemi fisici per Albin Ekdal : le ultime novità : Albin Ekdal in dubbio per le prossime gare della Sampdoria a causa di noie fisiche accusate con la sua Nazionale problemi fisici per Albin Ekdal, il quale è a rischio per le prossime gare della Sampdoria. Il calciatore, impegnato con la Nazionale svedese, ha avuto qualche noia fisica, come rivelato ad aftonbladet.se: “Stavo veramente molto male, ero stato a letto per due giorni per problemi intestinali. Non c’ero con la testa e ...

Sampdoria-Fiorentina rinviata? Ecco la decisione e le ultime novità : Sampdoria-Fiorentina rinviata? Più complicato del previsto il recupero della partita di campionato tra Sampdoria e Fiorentina, match che non si è disputato a causa del crollo del ponte Morandi. Nelle ultime ore sono circolare voci su un possibile nuovo rinvio della partita, la richiesta è arrivata nella giornata di ieri dalla Regione Liguria, niente da fare, la partita si disputerà regolarmente il 19 settembre alle 17. Spostare ...

WALTER SABATINI RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA : COME STA?/ Ultime notizie - la Sampdoria : "solo accertamenti" : Roma, WALTER SABATINI RICOVERATO in TERAPIA INTENSIVA dopo forte crisi respiratoria. COME sta il ds della Sampdoria? Ultime notizie e condizioni di salute: paura nel mondo del calcio (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:35:00 GMT)

Walter Sabatini ricoverato in terapia intensiva : come sta?/ Ultime notizie e condizioni di salute ds Sampdoria : Roma, Walter Sabatini ricoverato in terapia intensiva dopo forte crisi respiratoria. come sta il ds della Sampdoria? Ultime notizie e condizioni di salute: paura nel mondo del calcio (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:57:00 GMT)

Sampdoria-Fiorentina - si va verso lo spostamento : le ultime : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma arrivano importanti novità per quanto riguarda la gara tra Sampdoria e Fiorentina. La decisione di programmare la partita mercoledì 19 settembre alle 17 ha creato più di qualche polemica ma soprattutto creato un problema di viabilità, la richiesta è stata quella dello spostamento alle 20.45, il Comune spera che la richiesta venga accolta, la decisione definitiva è ...

Probabili formazioni/ Sampdoria Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 3^ giornata) : Probabili formazioni Sampdoria Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Ekdal, Tonelli e Saponara verso una maglia, Ancelotti conferma i suoi undici(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 05:47:00 GMT)

Carlo Ancelotti - parla il tecnico del Napoli / Ultime notizie : "Classifica? Pensiamo a battere la Sampdoria" : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. "La classifica? Prima Pensiamo a vincere contro i blucerchiati". Ecco le sue parole.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sampdoria Napoli : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A - 3^ giornata) : Probabili formazioni Sampdoria Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita (Serie A, 3^ giornata)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:57:00 GMT)

Infortunio Praet - tegola Sampdoria : le ultime sul calciatore blucerchiato : Infortunio Praet – Attesa in casa Sampdoria, il club blucerchiato si prepara per iniziare la nuova stagione, è stata infatti rinviata la partita contro la Fiorentina per la tragedia di Genova ed il crollo del ponte Morandi. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni, si è fermato Praet, il centrocampista belga “è stato sottoposto presso il Laboratorio Albaro ad esami strumentali che, in seguito ad un trauma ...

Zaza al Torino/ Ultime notizie : beffata la Sampdoria - l'attaccante sarà il vice-Belotti : Zaza al Torino, Ultime notizie: la società granata ha beffato la Sampdoria che aveva le mani sul calciatore, l'attaccante lucano arriva dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Defrel alla Sampdoria/ Ultime notizie - nuovo acquisto per i blucerchiati : Colpo di calciomercato in casa Sampdoria: l'attaccante della Roma, Defrel, si trasferisce alla corte di Marco Giampaolo. Sostituirà il colombiano Zapata.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:24:00 GMT)