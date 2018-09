Samp-Fiorentina | la Lega ricontatta l' Uefa | si va verso lo spostamento alle ore 19

Sampdoria-Fiorentina - è sempre più caos : sciopero da parte dei tifosi blucerchiati : Sampdoria-Fiorentina – Il recupero della gara della prima giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina sta creando diversi problemi, in particolar modo protesta da parte della curva blucerchiata che non accetta l’orario pomeridiano per disputare la partita (ore 17). Ecco le motivazioni dei tifosi come riporta ‘TuttoSport’: “Chi ha deciso è consapevole dello stato attuale della città? Noi, che ...

Lutto nel mondo del calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

Serie A – Recuperi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa : fissati gli orari delle partite : Ufficializzati gli orari del recupero delle partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa La Lega calcio di Serie A Tim ha fissato gli orari per il recupero delle due gare rinviate della prima giornata di andata del campionato. Sampdoria-Fiorentina si disputerà mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 17.00, mentre Milan-Genoa mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 20.30.(Red-Spr/AdnKronos) L'articolo Serie A – Recuperi ...

Super Fiorentina - sorride il Genoa - Samp ko. Cagliari - Pavoletti non basta : ROMA - Un Gerson che illumina un Franchi saziato da cinque gol, un Pavoletti che fa sognare il Cagliari fermato dal Var al 97', un Genoa che vince ricordando le vittime della tragedia del ponte ...

Saponara alla Sampdoria - l’addio alla Fiorentina è commovente : “Cadere nel banale in queste circostanze è sempre molto facile, non posso però esimermi dal lasciare un messaggio a tutti coloro che mi stanno scrivendo in queste ore per salutarmi e ringraziarmi. Questo tragitto lungo un anno e mezzo non ha rispettato le attese che ci eravamo prefissati, non ho fornito sul campo le prestazioni per le quali la società aveva investito su di me e questo mi rende molto triste, in quanto lascio alle ...