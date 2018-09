: Sit in senatori Lega in segno solidarietà a Salvini, Roma #iostoconSalvini #nessunotocchiSalvini - LegaSalvini : Sit in senatori Lega in segno solidarietà a Salvini, Roma #iostoconSalvini #nessunotocchiSalvini - cozzolino62 : Al Procuratore di Agrigento, Patronaggio, colui che ha indagato Salvini, è arrivata una busta contente proiettili e… - zaiapresidente : ++ Migranti: Salvini indagato sequestro persona aggravato ++ Piena solidarietà a @matteosalvinimi. È assurdo che u… -

Un proiettile militare e una minaccia che non lascia dubbi: "Zecca, sei nel mirino..." L'obiettivo è il procuratore di Agrigento, Luigi, che ha indagato sul ministroper il caso della Diciotti. La minaccia è arrivata con una busta con il simbolo di Gladio,l'organizzazione paramilitare vicina alla destra. Il ministro dell'Internoha espresso "al procuratore. In un Paese civile e democratico certe intimidazioni non possono essere né accettate né sottovalutate".(Di giovedì 13 settembre 2018)