Salvini parla per la prima volta della Isoardi | “Si merita il successo”

ORBAN A EUROPARLAMENTO - "MI TOLGO IL CAPPELLO DAVANTI ALL'ITALIA" / Ultime notizie : "Salvini? Appoggio al 100%" : Ue, M5s: "votiamo sanzioni a ORBAN", scontro con la Lega. Ultime notizie Ungheria, Salvini su voto a violazioni stato di diritto: "no processi a popoli"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:49:00 GMT)

Conti Lega - Salvini a Di Battista : "Ha tempo libero per parlare" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo in colLegamento dal Guatemala, non le ha mandate a dire all'alleato Matteo Salvini riguardo al sequestro dei fondi della Lega e alla sentenza del Tribunale del Riesame Segui su affaritaliani.it

'Non ho parlato con Di Maio - ragiono con la mia testa' - così Salvini - : Roma, 9 set., askanews, - 'Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa'. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto questa mattina su RTL 102.5 ha ...

Parla Belsito : "Ho lasciato 40 milioni alla Lega - chiedete a Maroni e Salvini" : L'ex tesoriere del Carroccio si dichiara pronto a un confronto con l'attuale segretario e con Maroni. Giorgetti? E' il Gianni Letta della Lega "Quaranta milioni. Quando me ne sono andato dalla Lega ho ...

Salvini : “Le inchieste? Qualcuno vuole fermare me e la Lega”. E parla ancora come Berlusconi : “Io eletto - i giudici no” : Il sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. E poi i carabinieri che arrivano al Viminale per consegnare l’atto che ufficializza l’accusa da parte della Procura di Palermo di sequestro di persona aggravato dei migranti a bordo della Nave Diciotti. Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono i segnali che “Qualcuno ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci ...

Manfred Weber : "Per il futuro dell'Ue dobbiamo parlare con i sovranisti. Coinvolgeremo Orban e Salvini" : Punta alla presidenza della Commissione europea e, al contrario di Macron, vuole dialogare con i sovranisti perché, sostiene, è necessario trovare una visione comune. "E francamente non credo sia così difficile", dice. Manfred Weber è il candidato del Ppe al vertice dell'esecutivo comunitario. La sua ascesa è sostenuta da Angela Merkel, ma lui tiene a precisare - in un'intervista su La Stampa - "non sono ...

Elisa Isoardi parla di Matteo Salvini : "Ha messo su un po' di pancetta. Le nozze?..." : Tutti lo conosciamo nel suo ruolo istituzionale di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ma chi più di Elisa Isoardi può mostrarci un lato più intimo e pop del suo attuale compagno? La futura conduttrice de La prova del cuoco in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi ci mette davanti un Salvini alle prese con le abitudini di tutti i giorni.A partire dalla tavola. Sembra che ultimamente lui sia un po' troppo preso dal lavoro, ...

Elisa Isoardi su Salvini : 'Matteo - è il momento di parlare di diritti civili' : Matteo Salvini ed i diritti civili, una questione che dovrebbe essere inserita al più presto nell'agenda del vicepremier e, ovviamente, del governo Conte. L'appello in tal senso non arriva da una persona qualunque, ma dalla fidanzata del leader leghista, Elisa Isoardi. La conduttrice è stata intervistata dal settimanale 'Oggi', una piacevole chiacchierata in cui si è discusso della sua carriera televisiva, della sua relazione con Salvini e, ...

La Fornero elenca i difetti della quota 100 libera per tutti di cui ha parlato Salvini : Le Pensioni continuano a tenere banco quotidianamente ed incessantemente. L’argomento in queste ultime ore è ancora più dibattuto per via del rumore che hanno fatto le dichiarazioni di Salvini intenzionato a spingere per inserire la quota 100 nella legge di bilancio, senza vincoli e paletti. Quando ormai l’opinione pubblica ed i lavoratori sembravano certi che la quota 100 sarebbe stata varata con limiti e paletti stringenti in quanto a platea ...

Elisa Isoardi parla di Salvini : 'Matteo è un orso - non si spreca in complimenti facili' : Visioni politiche differenti? Interessante la svolta politica intrapresa dall'intervista. Le parole di Elisa Isoardi sembrano voler tratteggiare un pensiero politico , suo, che sembra non voler fare ...

Elisa Isoardi parla del “suo” Matteo Salvini : “È un orso - negli ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta” : “Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico”. In un’intervista al settimanale Oggi, Elisa Isoardi parla del “suo” Matteo Salvini, ...

Ddl anticorruzione - nasce anche il pentito (ma deve parlare prima che sia indagato). Salvini : “Ma no a processi sommari” : Daspo a vita per i corrotti, agenti sotto copertura, ma anche i pentiti di corruzione. E’ l’elemento nuovo contenuto nel disegno di legge del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, dopo un confronto nel vertice di maggioranza di oggi, andrà in consiglio dei ministri giovedì o venerdì per l’approvazione da parte del governo. Nel testo arrivato a Palazzo Chigi si prevede dunque la nascita di un nuovo articolo del codice ...

La Libia per Salvini e la politica ingrillata. Di cosa parlare stasera a cena : Provate a parlare di Libia a cena, anche per vedere su quali informazioni, su quali basi, si riesce a sviluppare qualche analisi, qualche ragionamento. Certo non aiuta la costante attribuzione di responsabilità sempre ad altri (in questo caso la banalità collettiva inclpa Macron). L'Italia, piuttost