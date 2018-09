Salvini | ' I politici razzisti sono quelli di sinistra'

Sondaggi Politici/ M5s ‘pareggia’ la Lega al 30% : Salvini ha guadagnato 12 punti dalle ultime Elezioni : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 30% pareggiata dal M5s, ma Salvini ha guadagnato 12 punti dalle scorse Elezioni 4 marzo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:12:00 GMT)

Mattarella : «Leggi e regole valgono anche per i politici». Salvini : «io vado avanti» : Il capo dello stato parlando alla Camera per il centenario della nascita di Scalfaro: «Nessun cittadino è al di sopra»

Mattarella : 'Leggi e regole valgono per tutti - anche per i politici' Salvini : 'Indagatemi - vado avanti' : ...nei confronti di chicchessia - ha aggiunto il presidente della Repubblica - Ma non si deve neppure dare l'impressione che in questa opera vi possa essere la contaminazione di una ragione politica '. ...

Mattarella striglia Salvini : “La legge e le regole valgono per tutti - anche per i politici” : «Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici. Perché nessun cittadino è al di sopra della legge». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un messaggio a Ma...

Salvini da Mentana. "Rispetto giudici - ma qualcuno è politicizzato" : Dai conti dello Stato ai conti della Lega, dall'immigrazione agli attacchi mediatici (e non). Matteo Salvini fa il punto dei primi mesi di governo con Enrico Mentana, che lo ha intervistato alla Fondazione Don Gino Rigoldi.Governo alle prese ora con una manovra economica che vuole - almeno negli intenti - accontentare i sostenitori di entrambi gli schieramenti mantenendo le promesse elettorali, senza sforare i vincoli europei e provocare una ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso Salvini su Di Maio : boom Lega oltre il 30% - crisi Centrosinistra : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Capodanno ebraico - da Salvini a Zingaretti gli auguri dei politici italiani : Agenzia Vista, Capodanno ebraico , da Salvini a Zingaretti, gli auguri dei politici italiani. Il capo dello Stato Mattarella si è espresso così: 'Desidero rivolgere a tutti i cittadini italiani di ...

SONDAGGI POLITICI/ Caso Diciotti - il 44% sta con Salvini e la linea ‘dura’ anti-migranti : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Salvini ‘doppia‘ il Pd - M5s ‘tiene’ al 30% : male ancora Berlusconi : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Sondaggi politici/ Governo perde elettori centrodestra - la Lega di Salvini "ruba" in casa di Di Maio : Sondaggi politici: Salvini continua a volare, Lega al 33,5%. Per la prima volta però il consenso del Governo cala. Stabile il Pd, Berlusconi in ripresa. I numeri degli altri partiti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:23:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Salvini vola - Lega al 33 - 5% : ma per la prima volta il governo cala. Berlusconi in ripresa : SONDAGGI POLITICI: Salvini continua a volare, Lega al 33,5%. Per la prima volta però il consenso del governo cala. Stabile il Pd, Berlusconi in ripresa. I numeri degli altri partiti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:16:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia e leader “forte” : Salvini trionfa con Di Maio e Renzi : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto e ultime notizie: sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. Crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Fondi Lega - Magistratura Democratica : "Salvini eversivo"/ Ministro dopo sentenza Riesame : "processi politici" : Fondi Lega, giudici contro Salvini: Magistratura Democratica, 'Ministro è eversivo'. Per Segretario Carroccio, 'processi politici come in Turchia'.

Fondi Lega - Magistratura Democratica : “Salvini eversivo”/ Ministro dopo sentenza Riesame : “processi politici” : Fondi Lega, giudici contro Salvini: Magistratura Democratica, "Ministro è eversivo". Per il Segretario del Carroccio, "processi politici come in Turchia". Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:55:00 GMT)