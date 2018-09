Salvini ha deciso | sarà Bellachioma il candidato del centrodestra in Abruzzo

Salvini ‘soft‘ : “nessun golpe giudiziario”/ Ultime notizie : “Giudici? Nessuna chiamata da Di Maio - deciso io” : Salvini indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSalvini: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:27:00 GMT)

OETTINGER “SANZIONI A ITALIA SE NON PAGA” : DI MAIO : "IPOCRITA"/ Salvini deciso per il no al bilancio UE : OETTINGER minaccia l'ITALIA "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di MAIO, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Genova - Salvini : Cdm ha deciso contributi : 17.09 Al termine del Consiglio dei Ministri straordinario che si è svolto a Genova, il vicepremier Salvini ha dichiarato che sono stati "decisi i contributi". Il Governatore Toti ha spiegato che il governo ha dato l'ok alla richiesta di integrare i 5 mln disposti per la prima emergenza con altri 28,5 mln per gestire la mobilità e per le case. Il ministro Toninelli riferirà alle Commissioni competenti il 27 agosto. Il 4 settembre si voteranno ...

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di rompere con Silvio Berlusconi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

Cosa è stato deciso nel vertice sui rom tra Salvini e Raggi : Arrivato dopo alcune settimane di attesa per far combaciare le rispettive agende, il vertice al Viminale tra il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi si è risolto principalmente in 15 minuti di dichiarazioni di intenti di fronte alla stampa. Il primo incontro tra i due, dunque, è filato via senza annunci finali di soluzioni nell'immediato sui dossier in discussione. ...

