Salvini | giù le tasse dal prossimo anno | si inizia con le partite Iva

SCONTRO MATTARELLA-Salvini : "NESSUNO SOPRA LA LEGGE"/ Ministro strigliato : "Costituzione legittima giudici" : Mattarella, stoccata a Salvini: "nessuno al di SOPRA della legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:58:00 GMT)

JUNCKER DIFENDE l’UE E ACCUSA Salvini "ALLIBITO DAI SUOI ATTACCHI”/ Poi aggiunge “Conte è un amico” : Ue, JUNCKER: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Crozza nei panni del ministro Salvini : 'L'ora della diretta social è giunta' : Maurizio Crozza sta per tornare in prima serata e in diretta dagli studi di Milano. Da venerdì 28 settembre alle 21:25 si riaccende il venerdì sera del Nove, canale generalista del gruppo Discovery ...

Crozza sul Nove nei panni del ministro Salvini : “L’ora della diretta social è giunta” : Maurizio Crozza sta per tornare in prima serata e in diretta dagli studi di Milano. Da venerdì 28 settembre alle 21:25 si riaccende il venerdì sera del Nove (canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), con l’attualità politica e sociale italiana analizzata dalla voce satirica dell’artista geNovese. Dopo le novità della scorsa stagione (Beppe Severgnini, Carlo De Benedetti, Eugenio Scalfari, Sting, Valeria Fedeli, ...

Mattarella risponde a Salvini<br>"Nessuno è al di sopra della legge. Giudici legittimati dalla Costituzione" : Oggi a Montecitorio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola nella Sala della Lupa per ricordare i cento anni dalla nascita dell'ex Presidente Oscar Luigi Scalfaro, morto all'età di 94 anni nel 2012. Il Presidente ha approfittato di questa occasione speciale per rispondere indirettamente a Matteo Salvini, nello specifico alla diretta via FB di qualche giorno fa, nel corso della quale il Ministro ha pesantemente ...

Michelle Bachelet : Farnesina attacca - ONU la difende/ “Giuste critiche a Italia sul razzismo” : ira Salvini : Michelle Bachelet: Farnesina e Governo attaccano, ONU la difende: "Giuste critiche Commissario all'Italia per razzismo e violenza su migranti". Ira di Salvini e Moavero(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:23:00 GMT)

Salvini da Mentana. "Rispetto giudici - ma qualcuno è politicizzato" : Dai conti dello Stato ai conti della Lega, dall'immigrazione agli attacchi mediatici (e non). Matteo Salvini fa il punto dei primi mesi di governo con Enrico Mentana, che lo ha intervistato alla Fondazione Don Gino Rigoldi.Governo alle prese ora con una manovra economica che vuole - almeno negli intenti - accontentare i sostenitori di entrambi gli schieramenti mantenendo le promesse elettorali, senza sforare i vincoli europei e provocare una ...

Di Maio : “Salvini? Non è un giullare. Giornali sputano veleno - non li leggo”. Gag sulla sua cravatta con Myrta Merlino : “Io non devo prendere le difese del ministro Salvini, ma queste considerazioni su di lui sono anche particolarmente offensive, perché sta dicendo che si è messo al ministero degli Interni per fare il giullare. Non è assolutamente così”. È la risposta che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira (La7), dà alla conduttrice Myrta Merlino, la quale sottolinea il ruolo propagandistico del ministro ...

Murales di Salvini a testa in giù a Torino - lui : 'Squallore' : E' un rapporto di amore e odio quello tra la città di Torino e Matteo Salvini. Una città fatta di contraddizioni estreme, attualmente presieduta da un sindaco M5s, Chiara Appendino, e perennemente in bilico tra la rabbia della rivalsa dei centri sociali e il perbenismo della sinistra radical chic dei salotti sabaudi che contano. Un terreno poco fertile, seppure ben coltivato, per la politica di Matteo Salvini anche se, a onor di cronaca, è ...

