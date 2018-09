Salvini a Draghi | italiani in Europa aiutino e non critichino

Salvini : Draghi aiuti e consigli l'Italia e non la critichi : "Conto che gli italiani in Europa facciano gli interessi dell'Italia come fanno tutti gli altri Paesi, aiutino e consiglino e non critichino e basta". Lo afferma il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito delle parole di Mario Draghi.