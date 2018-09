: Il procuratore capo di Agrigento, che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha ricevuto una busta cont… - ilpost : Il procuratore capo di Agrigento, che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha ricevuto una busta cont… - Agenzia_Ansa : Solidarietà da #Salvini al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo le minacce di morte ricevute rigu… - CyberNewsH24 : #Salvini a capo Unhcr: 'Macché razzismo' -

"Collaboriamo per risolvere i problemi, altro che 'allarme' denunciato da qualche ignorante che non conosce l'Italia e la sua splendida gente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, al termine della riunione al Viminale con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Nel corso del "lungo e cordiale incontro" sono stati affrontati, riferisce una nota del ministero, i temi della Libia e della situazione dei rifugiati sul territorio nazionale.(Di giovedì 13 settembre 2018)