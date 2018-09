Salvini a Bari | Unici razzisti sono sindaci di sinistra

"Qui troppi migranti". Salvini a Bari : "Manderò più forze dell'ordine" : Ha voluto incontrare alcuni cittadini di Bari firmatari di una petizione a lui indirizzata, per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere "Libertà" a causa dei migranti lì residente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di raggiungere il capoluogo pugliese e parlare di persona con gli appartenenti al 'Movimento Riprendiamoci il Futuro' (promotore della raccolta di firme). Salvini ha visitato il rione per vedere con i ...

Salvini sposta i rinforzi da Bitonto a Bari : il sindaco Abbaticchio minaccia le dimissioni : 'Se il ministro Salvini non garantirà il potenziamento strutturato dell'organico delle forze dell'ordine, sono pronto a lasciargli la fascia tricolore sulla scrivania'. Il sindaco di Bitonto e ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non voglio il Far West» Il monito del Colle : «La barbarie indigni» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». A Mattarella: «Nessuno vuole il Far West»

Migranti - “Mani rosse” davanti al Viminale : “Con Salvini strage di Stato”. C’è anche Vauro : “Fermiamo la barbarie” : Presidio delle “mani rosse“, davanti al Viminale, per dire basta alle morti in mare. Lo scopo, per gli attivisti, è stato quello di “chiedere conto al ministro dell’Interno e al governo dell’operato della guardia costiera libica, supportata, da oltre un anno, da fondi, mezzi e uomini italiani”. I partecipanti hanno sfilato per le strade con le mani dipinte di rosso sollevate. “Sono con queste persone ...

Barista stuprata per ore : legata al bancone e imbavagliata. Fermato un 34enne - Salvini : «Castrazione chimica per impedire a chi violenta di farlo sempre» : Barista stuprata per ore a Piacenza, il presunto l'aggressore - Nicola Istrati, un romeno di 34 anni - è stato Fermato a Milano con l'accusa di essere il responsabile della violenza...