Salute spa | il nuovo libro che racconta il “delitto perfetto” in atto sulla sanità

La ministra della Salute del governo spagnolo - Carmen Monton - si è dimessa per via di una polemica sul suo titolo di studio : Carmen Monton si è dimessa da ministra della Sanità del governo spagnolo del primo ministro socialista Pedro Sanchez, dopo ore di accuse e polemiche attorno al suo titolo di studio. Lunedì il quotidiano spagnolo El Diario aveva scritto che Monton The post La ministra della Salute del governo spagnolo, Carmen Monton, si è dimessa per via di una polemica sul suo titolo di studio appeared first on Il Post.

Spagna : polemiche su master - ministra Salute si dimette : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’UE ABOLISCE L’ORA LEGALE : QUALI VANTAGGI AVREMMO?/ Ultime notizie : risparmi - più Salute e meno incidenti : L’UE ABOLISCE L’ORA LEGALE dopo sommossa popolare. Ultime notizie: stati membri decideranno il proprio fuso orario in maniera indipendente. L'Italia cosa farà?(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Mistero su un messaggio - poi sparito - dell'amico - preoccupazione per la Salute di Franco Battiato : preoccupazione per la salute di Franco Battiato, 73 anni, di cui non si hanno notizie da novembre, quando cancellò alcuni concerti per un incidente domestico. Il cantautore Roberto Ferri ha pubblicato ...

Marchionne - perché in Usa sulla Salute dei top manager la trasparenza prevale sulla privacy : Per le aziende quotate non esiste un obbligo di comunicazione neppure di malattie gravi dei top executive a meno che questi siano incapacitati nel continuare a eseguire i propri compiti per un periodo significativo di tempo. Ma nella prassi le cose stanno diversamente. Ecco i casi più eclatanti ...

COME STA SERGIO MARCHIONNE?/ Operato alla spalla - ma i cda gettano ombra sul suo stato di Salute : Le condizioni di salute di SERGIO Marchionne sono avvolte nel mistero. COME sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Allarme degli esperti : il cibo spazzatura fa molto male alla Salute : Se si consuma troppo cibo spazzatura si mette a rischio il proprio stato fisico. Uno studio dell’università cinese del Sichuan

Salute : la tecnologia Reac giova al sistema immunitario nello spazio : La tecnologia Reac (Radio Electric Asymmetric Conveyer), che crea effetti terapeutici di bio e neuro stimolazione grazie all’uso di campi radioelettrici convogliati in modo asimmetrico, può ovviare alla perdita di reattività delle cellule T in microgravità simulata. Lo dimostra uno studio condotto dai medici fiorentini Salvatore Rinaldi e Vania Fontani insieme alla loro équipe, e pubblicato sulla rivista PlosOne. Uno degli effetti più ...