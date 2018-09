Salute | Europarlamento | “Limitare la vedita di antibiotici”

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il Parlamento Europeo chiede alla Commissione Europea e agli Stati membri dell’Ue di “limitare” la vendita di antibiotici da parte degli operatori dellaumana e animale che li prescrivono e di “eliminare qualsiasi incentivo finanziario”. Lo prevede una risoluzione non vincolante approvata oggi dalla plenaria a Strasburgo, con 589 voti favorevoli, 12 contrari e 36 astensioni. Per il Parlamento, è necessario adottare “misure concrete” contro le vendite illegali e le vendite senza prescrizione di antimicrobici nell’Ue. La Commissione Europea dovrebbe elaborare un elenco prioritario degli agenti patogeni dell’Ue sia per l’uomo che per gli animali, definendo chiaramente le priorità future in materia di ricerca e sviluppo. Occorre creare incentivi per stimolare gli investimenti in nuove sostanze. Per gli eurodeputati, la ...