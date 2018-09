Salone del Libro di Torino | Bray si dimette | Lagioia e il suo staff resistono senza

Massimo Bray lascia - il Salone del Libro di Torino senza una guida : Il Salone del Libro di Torino resta senza guida. Massimo Bray, ex ministro e attuale direttore generale della Treccani, ha annunciato le proprie dimissioni dalla presidenza della Fondazione Circolo ...

Bray verso le dimissioni da presidente del Salone del Libro di Torino : Massimo Bray vuole dimettersi dalla presidenza del Salone del Libro di Torino. È stato lo stesso ex ministro a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni comunicando la propria intenzione al ...

Salone di Cannes 2018 - il debutto del nuovo magnifico Dreamline 35 [GALLERY] : Dreamline Yachts si presenta in grande stile al Salone di Cannes 2018 esibendo in anteprima mondiale il suo ultimo ed esclusivo modello motoryacht Dreamline 35 Il nuovo Dreamline 35, che debutterà in anteprima assoluta al prossimo Cannes Yachting Festival, sarà un ulteriore esempio della capacità di Dreamline Yachts di offrire il meglio del made-in-Italy più esclusivo, realizzato in collaborazione con Team for Design di Enrico Gobbi e il ...

Ducato protagonista dello stand Fiat Professional al Salone del Camper di Parma : Riflettori puntati sul best-seller Ducato di Fiat Professional, la base Camper ideale per tutti gli appassionati e leader...

Street Show Quattroruote - Il Salone delle supercar : Ci sarà di che restare a bocca aperta, allo Street Show Quattroruote di domenica 16 settembre. Sì, perché non capita certo spesso di poter ammirare così da vicino un tale dispiegamento di auto mozzafiato. Stiamo parlando, in particolare, di una delle sezioni in cui si articolerà il miglio di passione realizzato a Milano in corso Buenos Aires dalle testate della nostra casa editrice: quella denominata Sport & Luxury Road che, grossomodo, ...

Terra Madre Salone del Gusto 2018 : appuntamenti in tutto il Piemonte : Siediti vicino a me Spettacoli teatrali, reading letterari, incontri, momenti conviviali, concerti, eventi internazionali che approfondiscono i temi della migrazione, la convivenza e l'incontro. Il ...

Salone del camper 2018 : il caravanning italiano traino della nostra economia : Questa è la dimostrazione che il Turismo in Libertà è una vera forza trainante della nostra economia. Lo confermano non solo gli ottimi risultati della produzione, delle immatricolazioni e dell'...

Difesa : governo conferma Bangalore come sede del Salone Aero India : L'evento, della durata di cinque giorni, unirà una grande fiera commerciale per l'industria Aerospaziale e della Difesa per gli addetti ai lavori con spettacoli aerei per il grande pubblico. Oltre ai ...

l Salone nautico di Genova cresce ancora - Rotocalco n. 36 del 5 settembre 2018 : Saranno 948 gli espositori alla 58esima edizione del Salone nautico di Genova. E c'è fiducia per un aumento dei visitatori.

30 anni di biologico - 30 anni di SANA : torna a Bologna il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale : “Festeggiamo nel 2018 la trentesima edizione di SANA; in questi anni la manifestazione si è accreditata come interprete e vetrina, a livello italiano e Internazionale, di un mercato in costante crescita ed evoluzione. SANA – dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere – è portavoce di un comparto, quello del Biologico e del Naturale, sempre più di rilievo per lo sviluppo del nostro Paese: negli anni lo abbiamo visto ...

Salone del Camper 2018 : tre proposte di Citroën per il tempo libero : Alla fiera di Parma il brand transalpino presenta tre modelli: Type-H Wildcamp, Giottline Therry 38 e Nuovo Berlingo...

Nautica : alla 58esima edizione del Salone di Genova 948 espositori - +7% (3) : (AdnKronos) - Il Salone quest'anno si evolve in contenitore di quattro saloni specializzati: accessori e componenti (area tech trade: 12mila metri quadrati e un incremento del 16,8% di espositori), fuoribordo (+23% su 22mila metri quadrati di piano espositivo e 24mila metri quadrati di specchio acqu

