Sabato allo stadio Bernicchi in scena quadramentale | torneo di

Nazionale - Sabato i convocati azzurri per Polonia e Portogallo - : ... che vedrà gli azzurri affrontare la Polonia , Bologna, Stadio 'Dall`Ara' venerdì 7 settembre, ore 20.45, e il Portogallo Campione d`Europa in carica , Lisbona, 'Estádio do Sport Lisboa e Benfica' ...

Nazionale - Italia : Sabato i convocati del c.t. Mancini verso Polonia e Portogallo : Si riparte da Polonia e Portogallo. L'Italia di Roberto Mancini si tuffa nella Nations League: il commissario tecnico diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due gare, con il raduno ...

Il debutto di Cristiano Ronaldo e il ritorno di Ancelotti. Il Sabato nel pallone : Piccola chiosa. Un tempo il calcio era una delle poche istituzioni in grado di offrire certezze, oggi sembra l'espressione sportiva del governo gialloverde. Parte soltanto la serie A, con la questione ...

Lo psicologo : «Il caro prezzo dello sballo del Sabato sera» : I ragazzi creano una situazione in cui si disconnettono da tutto ed entrano in una specie di mondo particolare, un mondo-rifugio rispetto a quelle che sono le normali angustie e pesantezze della vita ...

Previsioni Meteo - Sabato il picchio dell’ondata di caldo in Europa : fino a +48°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/13 ...

Carrarese - Sabato sgambata al "Necchi Balloni" : Carrara - In attesa di conoscere girone e calendario, per i quali serviranno ancora una ventina di giorni, la Carrarese torna in campo per un'amichevole. Gli azzurri di mister Baldini saranno infatti ...

Sabato sera - all'anfiteatro di Piazza Marmilla - a Carbonia - la decima edizione di 'Dancing Dream' con la scuola di ballo 'Batuca Dance'. : «Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio comunale una serie di spettacoli di danza sportiva che costituiscono parte integrante del programma di Estiamoinsieme 2018. Domani assisteremo ad ...

Oscar Pistorius/ Uccise la fidanzata Reeva Steenkamp : fu davvero un errore? (Sabato in giallo) : La vicenda giudiziario dell'atleta paralimpico Oscar Pistorius sarà al centro della nuova puntata di "Sabato in giallo", in onda in prima serata su Tv8.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 09:25:00 GMT)

Simonetta Cesaroni/ Il delitto di via Poma : 28 anni dopo il giallo continua (Sabato in giallo) : Sabato in giallo su Tv8 indaga sul delitto di via Poma, nome con cui si ricorda l'assassinio di Simonetta Cesaroni, avvenuto martedì 7 agosto 1990 in via Carlo Poma a Roma.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:32:00 GMT)

Pietro Maso/ Nel 1991 uccise i genitori per l'eredità insieme a tre complici (Sabato in Giallo) : La seconda serata di Tv8 di oggi, sabato 14 luglio, è dedicata al caso di Pietro Maso, che nel 1991 uccise i suoi genitori insieme a tre complici.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Amanda Knox/ Il delitto di Perugia dieci anni dopo : chi uccise Meredith Kercher? (Sabato in giallo) : La notte dell'1 novembre del 2007, Meredith Kercher viene assassinata. I sospetti ricadono sulla sua coinquilina Amanda Knox e il fidanzato Raffaele Sollecito. Il caso su Tv8.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Yara Gambirasio/ Massimo Bossetti in carcere ha avuto la soffiata sul nome del vero killer? (Sabato in giallo) : Questa sera, 7 luglio 2018, su Tv8 per la serie “Sabato in giallo” va in onda la seconda parte di “Ignoto 1 - Yara, DNA di un'indagine”, sul delitto di Yara Gambirasio.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

