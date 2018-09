Ruba cibo e prodotti per la casa | denunciata

Civitanova - Ruba cibo per fame : i gestori del negozio non denunciano e gli fanno un regalo : La triste vicenda di cui si sta per parlare si è verificata a Civitanova Marche, piccolo comune in provincia di Macerata, dove un uomo di cinquantatré anni è stato sorpreso a ruba re del cibo all'interno del magazzino di uno chalet presente sul lungomare Piermanni. Triste, perché l'episodio fa riflettere su quella che è la situazione economica attuale dei cittadini del nostro Paese, visto che il furto è avvenuto perché il soggetto in questione ...

Civitanova. Ruba pane e melone per fame - i gestori non lo denunciano e gli regalano il cibo : Non aveva il denaro per acquistare del cibo e così, di nascosto in piena notte, l'ha Rubato dal magazzino di uno chalet a Civitanova Marche. I proprietari se ne sono accorti ma non hanno sporto denuncia. Il ladro è un 53enne del posto: "Vogliamo rintracciarlo, spesso siamo costretti a buttare un sacco di roba e potremmo aiutarlo" dice uno dei titolari.Continua a leggere