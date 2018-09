Giorgio Mastrota - pioggia di insulti per lo spot di Romolo + Giuly : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Romolo + Giuly - serie Fox : conferenza stampa in diretta : [live_placement] Sta per iniziare a Palazzo Brancaccio a Roma la conferenza stampa di presentazione di Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, la nuova serie comedy in onda dal 17 settembre in prima assoluta su Fox (canale 112 di Sky) prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions. Blogo la seguirà in liveblogging. Presente l'intero cast, il regista Michele Bertini Malgarini e ...

'La spazzatura di Napoli' - Neoborbonici contro la serie tv 'Romolo+Giuly' : ' Nessuna ironia, nessuna fantasia e nessuna giustificazione per lo spot del televenditore e neo-attore Giorgio Mastrota ma il solito strisciante razzismo anti-napoletano durante lo spot che ...

Fortunato Cerlino da Gomorra a Romolo+Giuly : la comedy Fox tra stereotipi e faide con la benedizione di Shakespeare : Dimenticate Verona, le dolci parole scritte da Shakespeare e anche i veri motivi della faida che ha tenuto lontano i due amanti visto che la nuova comedy Sky Romolo+Giuly sta per rivoluzionare tutto. Fortunato Cerlino e Francesco Pannofino sono i protagonisti "senior" di questa serie destinata al successo e non solo per via della sua storia tra stereotipi e faide italiane tra Nord e Sud ma anche per via del suo linguaggio nuovo e la spinta ...

Romolo + Giuly - la colonna sonora è dello Stato Sociale : e nel video c’è Mastrota ricattato : Esce martedì 31 agosto il nuovo brano de Lo Stato Sociale “Il Paese dell’Amore” e sarà la soundtrack ufficiale di Romolo + Giuly – la guerra mondiale italiana la serie comedy prodotta da Wildside e Zerosix per Fox Networks Group che sarà in onda in prima visione assoluta dal 17 settembre su Fox (Sky,112). Il Paese dell’amore, Garrincha dischi/ Island Records, è interpreta da Enrico Roberto in arte Carota è scritta come sempre da tutti i ...

Anche Giorgio Mastrota nel video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...

Giorgio Mastrota dalle televendite alla serie tv Romolo + Giuly con Fortunato Cerlino : “Avevo raggiunto la pace dei sensi televisiva, questo progetto è una cosa bella e inaspettata. Mi sono divertito nel farlo, e colleghi come Fortunato Cerlino mi hanno molto aiutato. Certo, è buffo trovarmi lontano da materassi o pentole” racconta così Giorgio Mastrota, 54 anni, all’Ansa la nuova avventura tv che lo vedrà coinvolto. Dopo 20 anni di televendite, quattro figli di cui l’ultimo nato a dicembre e un nipotino ...

Lo Stato Sociale nella colonna sonora di Romolo+Giuly : tutti i dettagli della collaborazione : Lo Stato Sociale nella colonna sonora di Romolo+Giuly. Questa l'indiscrezione che riporta TvZoom, dopo l'incontro del gruppo di Lodo Guenzi all'ultima edizione di Giffoni Film Festival. Il tema principale è individuato in Il paese dell'amore, completamente dedicato all'Italia e nel perfetto stile del gruppo bolognese. Continua quindi il successo della band emersa prepotentemente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Una vita in ...

LAVORI IN CORSO. The End? - Di Gregorio - Favino - Placido - Romolo+Giuly : ... Gianni e le donne ed il recente Buoni a nulla , l'attore e regista Gianni Di Gregorio è tornato sul set da poche settimane per il suo nuovo progetto intitolato Cittadini del mondo . Le riprese, su ...

Essere poveri a Roma Nord : Le Coliche dedicano un nuovo video a Romolo + Giuly : E' on line il nuovo video de Le Coliche Essere poveri A Roma Nord , divertente anteprima che svela la partecipazione dei due creator Romani in Romolo + Giuly. LA GUERRA MONDIALE ITALIANA , la nuova ...