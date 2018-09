Roma | una donna è morta colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso - Ultime

Donna di 82 anni muore per una pallonata a Roma : Una Donna di 82 anni è morta, colpita da una pallonata sulla schiena, a Largo Agosta, piazzale incastrato tra la Prenestina e via Tor de' Schiavi. La signora stava portando a spasso il cane. A nulla sono servite le operazioni di salvataggio, alle quali hanno partecipato anche la Guardia di Finanza e i Vigili. Dopo 40 minuti la signora è morta ed è stata portata all'obitorio della Sapienza. Come riporta Il Messaggeroera una ...

Gli Actual : «Roma Nord contro Roma Sud? Una rivalità che ricalca quella tra nord e sud d'Italia» Guarda la Video-Intervista : Roma nord o Roma Sud? Cantori della 'storica' rivalità sul web e sui social sono senza dubbio Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, meglio conosciuti come gli Actual. Seguitissimi sui social, da Youtube a ...

Roma - distorsione a una caviglia per Manolas : si attendono gli esami : Non è un momento particolarmente fortunato quello della Roma di Di Francesco. Prima il pareggio contro l'Atalanta e la sconfitta di San Siro contro il Milan, poi una pausa per le nazionali che avrebbe ...

Roma - a Ostia una rotatoria intitolata all'attivista grillino : l'idea del Municipio M5S : Scoppia a Ostia il caso del rondò intitolato a Claudio Zolesi, presidente di associazioni ambientaliste sul territorio ma anche attivista M5S: il primo a portare i meet up degli allora 'Amici di Beppe ...

Roma : vertice sindaci e premier Conte - c'è anche Giordani. Bando periferie - si cerca una soluzione : E' in corso a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, un vertice convocato dal premier Conte, che ha invitato una delegazione di sindaci per discutere il nodo del Bando periferie. Come è noto, i ...

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni prima puntata : il ritorno di Maddalena a Roma : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni prima puntata 11 settembre: Gigi Proietti torna a vestire i panni del giornalista Bruno Palmieri. La trama dell'episodio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:04:00 GMT)

RomaNO FENATI SI RITIRA : “HO FATTO UNA STRO***TA”/ Video Moto2 : "Mano sul freno? Volevo far calmare Manzi" : ROMANO FENATI si RITIRA: “Ho chiuso con le moto”. Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: “Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Roma : Controlli in zona ‘Movida’ - 2 arresti e una denuncia : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio mirato al contrasto di varie forme degrado nel centro storico, meta della movida notturna capitolina. Le attivita’ hanno portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di una terza. Un cittadino del Marocco, 23enne senza fissa dimora, e’ stato sorpreso a cedere alcune dosi ...

"Pene troppo leggere per chi stuprò mia figlia". La rabbia del padre di una delle vittime dei rom condannati a 6 anni a Roma : Nell'ordinanza di arresto il gip definiva lo stupro come "feroce". Una azione di inaudita violenza su due ragazzine di appena 14 anni. Le due furono anche minacciate di morte nel caso avessero raccontato a qualcuno di quanto avvenuto. Per quella vicenda, che risale al 10 maggio del 2017, il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Roma ha condannato, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, a sei anni di carcere Mario ...

Auto ariete - rapina shock in una farmacia a Roma : Una banda di cinque persone, nella notte tra venerdi' e sabato, ha rapinato una farmacia di Colli Aniene, in viale Palmiro Togliatti 1545, usando una vecchia Lancia Prisma come Auto-ariete. Come si ...