Roma Polo senza dimora a Termini | pubblicato avviso

Ufficiale - Mancini stravolge l'Italia : cambiati 9/11 rispetto alla Polonia - debutta la coppia Romagnoli-Caldara : Roberto Mancini stravolge l'Italia in vista del Portogallo: la formazione che sta per affrontare i portoghesi, orfani di Ronaldo, - ore 20.45, stadio La Luz di Lisbona, diretta su Raiuno - è ...

Il miglio di Roma – III Edizione : Sabato 22 settembre 2018 da Piazza Venezia a Piazza del Popolo : Roma – Sabato 22 settembre torna il miglio DI Roma. Giunta alla 3^ Edizione e organizzata da ASD Atleticom, con la collaborazione di ATMOSFERA SPORT, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra ...

Roma : Piazza del Popolo - due alberi di 30 metri saranno abbattuti : Roma – “È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdi’ scorso nei pressi di Piazza del Popolo. I due alberi, alti piu’ di 30 metri, dovranno essere abbattuti poiche’ in primo luogo e’ necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo. La rimozione degli alberi ...

Marzabotto - archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo il saluto Romano : Era il novembre del 2017 quando il calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi scese in campo indossando una maglietta della Repubblica Sociale e la esibì sotto la gradinata di Marzabotto insieme al saluto romano dopo aver segnato un gol. Quasi un anno dopo la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal Gip, perché “non c’è reato”. Luppi era indagato per apologia di fascismo, ma “nonostante la diffusione ...

Maltempo - grandine a Roma : ancora chiuso l’accesso a Piazza del Popolo [FOTO] : 1/9 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Maltempo Roma : alberi caduti - chiuse vie d’accesso a Piazza del Popolo : Disagi alla circolazione per gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del Maltempo di ieri a Roma: è stato disposto il divieto di transito in Piazza del Popolo a causa di due alberi pericolanti. L’area è tra le più colpite dal nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. Disposte chiusure in Via Ferdinando di Savoia – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio ...

Roma alla Casa Internazionale LA CULTURA E' POLITICA Un film sull'origine della persecuzione del popolo gitano ci può far capire gli errori di oggi : Ha fatto parte di Dons treballant per favorire una POLITICA europea di genere . Ha lavorato per www.donestech.net, una ricerca sull'accès i l'ús de les tecnologies per i diritti della Catalogna e ...

Biondo al Summer Festival vede tutta Roma dal suo Roof Garden : video da Piazza del Popolo : Biondo al Summer Festival porta Roof Garden. Non è quindi un caso che veda tutta Roma, dal momento che il pubblico presente in Piazza del Popolo è ogni anno più numeroso. Quest'anno, Biondo si è trovato dall'altra parte della barricata. Solo poco tempo fa, il giovanissimo artista era infatti parte del parterre che nel penultimo settimana di giugno affolla la Piazza Romana all'ombra del Pincio. Ilary Blasi non ha potuto contenere ...

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...

Il talento Tropicale di Francesca Michielin a Roma è una Fotografia con Carl Brave : video da Piazza del Popolo : Francesca Michielin a Roma porta la sua musica ma anche il duetto con Carl Brave, che ha interpretato in Fotografia. I due brani sono stati portati sul palco del Wind Summer Festival in occasione della seconda puntata della kermesse canora guidata da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. La prima occasione per tornare sul palco è stata fornita dal duetto, il cui video è stato realizzato in versione Simpson, con Carl Brave. Il brano è ...

Einar con Salutalo da parte mia a Roma : testo e video del nuovo singolo in Piazza del Popolo : Einar con Salutalo da parte mia al Wind Summer Festival di Roma si esibisce in occasione del secondo appuntamento, su Canale 5 oggi, 12 luglio. Anche Einar Ortiz, finalista di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato questa sera alla seconda puntata del Fesrtival musicale dell’estate di Canale 5 presentando il nuovo singolo in radio. Salutalo da parte mia è l’inedito presentato ad Amici nel corso dell’edizione 17, che lo ha visto giungere ...