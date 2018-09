Roma | muore donna colpita da una pallonata | portava a passeggio il cane

Donna di 82 anni muore per una pallonata a Roma : Una Donna di 82 anni è morta, colpita da una pallonata sulla schiena, a Largo Agosta, piazzale incastrato tra la Prenestina e via Tor de' Schiavi. La signora stava portando a spasso il cane. A nulla sono servite le operazioni di salvataggio, alle quali hanno partecipato anche la Guardia di Finanza e i Vigili. Dopo 40 minuti la signora è morta ed è stata portata all'obitorio della Sapienza. Come riporta Il Messaggeroera una ...

Ragazzini tra gli 8 e i 14 anni giocano a pallone a Roma - colpiscono un'anziana. La donna muore a 82 anni : Una donna di 82 anni è morta, colpita da una pallonata sulla schiena, a Largo Agosta, piazzale incastrato tra la Prenestina e via Tor de' Schiavi. La signora stava portando a spasso il cane. A nulla sono servite le operazioni di salvataggio, alle quali hanno partecipato anche la Guardia di Finanza e i Vigili. Dopo 40 minuti la signora è morta ed è stata portata all'obitorio della Sapienza. Come riporta Il Messaggeroera una ...

Roma - muore donna colpita da pallonata/ Ultime notizie - stava portando in giro il cane : tragedia annunciata? : Roma, muore donna colpita da pallonata. Ultime notizie, stava portando in giro il cane: tragedia annunciata? Da tempo i residenti di Largo Agosta denunciano queste partite "moleste"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:24:00 GMT)

West Nile - 78enne muore nel Ferrarese : salgono a 13 le vittime in Emilia Romagna : La Febbre del Nilo continua a fare paura. È arrivato a tredici il numero delle vittime in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Il record nel Ferrarese, dove finora i decessi sono stati sette. Viveva a Porporana, infatti, l’ultima vittima: un 78enne morto per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Anna. L’uomo aveva avuto in passato ...

Roma - 15 ore su una barella : anziana cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Roma - 15 ore su una ore in barella : anziana cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Anziana muore dopo caduta al S.Eugenio di Roma. Regione Lazio chiede un audit alla Asl Roma 2 : "La Regione Lazio in merito al decesso della signora ricoverata presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma ha chiesto con urgenza un audit clinico alla Asl Roma 2 per fare piena luce sull'accaduto". Lo comunica in una nota l'assessorato alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, riferendosi al caso della donna deceduta dopo una caduta."Dalle prime verifiche tuttavia - si legge nella nota - la dinamica dell'accaduto ...

Roma - lasciata 15 ore in barella - anziana cade e muore : Viene ricoverata al Sant'Eugenio per una colica renale, ma muore in ospedale per una caduta. lasciata in barella per almeno 15 ore con le fitte addominali che non le lasciavano tregua, e sprovvista di ...

Roma - contRomano sulla Nettunense : donna muore sul colpo - il marito poche ore dopo : Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, poco prima delle 16, sulla statale Nettunense tra Campoleone e Aprilia, nel comune di Lanuvio. Non ce l'ha fatta ...

Travolto da un'auto contRomano - Luca muore a 30 anni mentre andava a lavoro : Dramma sulla Statale Nola-Villa Literno, nel comune di Casal di Principe , Caserta , , dove un ragazzo di 30 anni , Luca Diana , è morto dopo che la sua auto è stata travolta da un'altra vettura che ...

ContRomano sulla Nettunense si schianta contro auto : muore 83enne - due feriti gravi : Incidente mortale su via Nettunense, al km 16, alle 15.30. Una donna anziana ha perso la vita dopo uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta contro una Audi A4. L'anziana, una 83enne romana, con ...

Schianto sull'A25 : auto in testacoda muore 54enne Romana - grave il figlio : Una romana di 54 anni, Patrizia Pastore, è morta in un incidente stradale in Abruzzo. Lo Schianto sulla A25, nel tratto tra Cocullo e Pescina, all'altezza di Collarmele. La donna viaggiava su una ...

Livorno : malore in spiaggia - turista Romano muore all’Isola d’Elba : Un turista è deceduto in seguito a un malore nella spiaggia davanti al Porto di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba: sul posto il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne ieri intorno alle 13:30. L'articolo Livorno: malore in spiaggia, turista romano muore all’Isola d’Elba sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimbo muore sull’aereo Alitalia Beirut-Roma/ Atterraggio d’emergenza a Bari - soffriva di iperossaluria : Bimba muore in aereo, Atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:33:00 GMT)