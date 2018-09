Roma | Maltrattamenti | divieto di avvicinamento per ex fidanzato

Scuola - maltrattamenti - botte e insulti a bambini : insegnanti sospese a Roma e Alessandria : La Scuola, in particolare la Scuola dell’infanzia, ritorna ancora al centro, purtroppo, delle notizie di cronaca. Secondo quanto riportato da Mediaset TGCom, due maestre di una Scuola dell’infanzia di Alessandria sono state sospese dall’esercizio dalla Polizia in quanto picchiavano e insultavano i bambini della materna dove prestavano servizio. Alessandria, sospese due maestre per botte e insulti ai bambini Le indagini sono ...

Roma - maltrattamenti al nido. I racconti choc dei bimbi : 'Là dentro mi fanno tò tò e sento bua sulle manine' : 'La maestra mi ha fatto tò tò - dice la bimba alla mamma - bua sulle manine'. A modo loro, i piccoli alunni dell'asilo nido Papero Giallo avevano detto ai genitori che cinque maestre li maltrattavano. ...

Roma : 5 maestre indagate per maltrattamenti asilo Eur : Roma – Nella mattinata odierna, presso l’asilo ‘Papero Giallo’ a Roma in via del Fiume Giallo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaEur e della Stazione Roma Torrino Nord, a conclusione di attivita’ d’indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante presso ...

Sospese 5 maestre per maltrattamenti in un asilo a Roma : Roma, 7 set., askanews, - Sospese 5 maestre di un asilo a Roma per maltrattamenti. Nella mattinata odierna, all'asilo 'Papero Giallo' di via del Fiume Giallo, nel quartiere dell'Eur, i carabinieri del ...