Roma | l’ex marito è insolvente | l’assegno di mantenimento alle figlie lo deve pagare il

Roma : Aggredisce fidanza dell’ex compagna - arrestato 61enne : Roma – Era affidato ai servizi sociali il 61enne nei confronti del quale, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. A revocare l’affidamento il Tribunale di Sorveglianza a seguito delle indagini avviate dagli investigatori del commissariato diretto da Ada Nitoglia, dopo che l’uomo aveva aggredito in ascensore il fidanzato della ex ...

Roma : chiede soldi all’ex in cambio del suo silenzio - arrestata : Roma – Una relazione extra-coniugale nata anni fa tra una donna e un uomo, lui che nel 2014 ha deciso di ravvedersi e interrompere il rapporto, lei che la prende male e minaccia di raccontare tutto alla moglie dell’ex amante. In cambio del silenzio, la donna ha preteso dal suo ex uno “stipendio” variabile tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Sono gli elementi di una storia di passione, divenuta ben presto un incubo per ...

Nainggolan ed il like contro Monchi e Pallotta : anche l’ex si unisce alla bufera Roma : Strootman ha lasciato la Roma tra mille polemiche, i tifosi non sono d’accordo con le scelte della società, idem Nainggolan In casa Roma, dopo la cessione di Strootman, il tifo giallorosso si è rivoltato contro la proprietà e la dirigenza del club, rei d’aver venduto in un colpo solo tre big del calibro di Alisson, Nainggolan ed appunto Strootman. L’anima della squadra è stata azzoppata ed anche Nainggolan sembra pensarla ...

Roma - arriva Calvo : l’ex Juve e Barça sarà Chief Revenue Officer dei giallorossi : novità nell'organigramma della Roma: il club giallorosso ha annunciato l'arrivo di Calvo come Chief Revenue Officer. L'articolo Roma, arriva Calvo: l’ex Juve e Barça sarà Chief Revenue Officer dei giallorossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inchiesta Metro C di Roma - tra i 25 che rischiano il processo anche l’ex sindaco Alemanno : C’è anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, tra le 25 persone che rischiano il processo nell’ambito dell’Inchiesta su un giro di truffe e corruzioni messe in piedi intorno alla costruzione della Metro C della Capitale. La procura di Roma ha chiuso le indagini, oltre che sull’ex primo cittadino, anche sull’ex assessore alla mobilità di Alemanno...