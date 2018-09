ilmessaggero

: #roma, hotel #radisson Blu «ha evaso la #tassa di soggiorno: deve risarcire oltre 2 milioni» - ilmessaggeroit : #roma, hotel #radisson Blu «ha evaso la #tassa di soggiorno: deve risarcire oltre 2 milioni» - 27baldini : ??MALUMA CALIENTE INCENDIA SICILIA ?? Maluma è tornato nel nostro Paese l’11 settembre per un live al Pal’Art Hotel d… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) L'ultimo sequestro è scattato dopo l'ispezione in uno deglipiù lussuosi della Capitale: ilBlu, in via Turati, 5 stelle vicino alla stazione Termini. Ladipagata da ...