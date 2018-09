Roma capitale delle scienze equine con Ises Rome 2018

Roma Nord contro Roma Sud - lo scontro - finto - nella capitale - in Romolo+Giuly - serie comedy che fa il verso a Gomorra : Roma Nord contro Roma Sud, un odio secolare tra due zone della capitale,, solo nella finzione, nella serie tv ' Romolo + Giuly ', in onda su Fox dal 17 settembre , un mix tra Gomorra e Suburra ...

Chi sono i padroni di Roma. Viaggio nelle mafie della Capitale : A Ostia c'è la mafia. E questo si sapeva già. Ma dall'11 settembre 2018 sappiamo che anche a Roma il cosiddetto Mondo di Mezzo - e cioè quell'organizzazione criminale che vantava come capi e promotori l'ex estremista di destra Massimo Carminati e l'ex ras delle cooperative rosse Salvatore Buzzi e che fino al dicembre del 2014 ha fatto affari con la politica locale e con imprenditori ...

Lombardi boccia la Capitale : “Torino è un sogno rispetto a Roma” : Roma. La preferenza la esprime quasi d’istinto, in un moto di spontanea desolazione. “Torino è una città da sogno, rispetto a Roma”. Roberta Lombardi lo dice per ribattere a una nostra obiezione, pure quella sconsolata. “Governiamo il paese da tre mesi, dateci tempo”, dice lei. “Abbiamo ricevuto – a

Maker Faire - dal 12 al 14 ottobre Roma diventa la capitale dell'innovazione : Tante le novità per un programma che mira ad approfondire temi come l'economia circolare, le innovazioni robotiche e l'intelligenza artificiale. La manifestazione dove prende forma il futuro è ...

Leonori : Roma capitale in alto mare su bando Maratona : Roma – “Il 7 Aprile 2019 si avvicina sempre di piu’ e Roma Capitale e’ ancora in alto mare sull’espletamento di un bando che dovrebbe indicare la societa’ titolata all’organizzazione di uno degli eventi culturali e sportivi piu’ affascianante di sempre: la Maratona di Roma. In 20 anni non era mai capitato. È la stessa Fidal a proporsi poi oggi come soluzione ‘B’, visti ...

Boxe Capitale - arriva al cinema il film su 100 anni di pugilato a Roma : In fase di scrittura ho voluto creare un quadro il più possibile completo sul pugilato Romano grazie alle storie che mi venivano raccontate, dal vecchio al giovane maestro, dal campione del mondo al ...

Mafia capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

Mafia Capitale - Pignatone : 'Roma non è Palermo - ma avevamo ragione' - : Dopo le condanne in Appello che hanno riconosciuto l'associazione mafiosa, il procuratore capo capitolino dice: "Il problema più grave resta la corruzione", Mondo di mezzo è "il tassello di un mosaico ...

Roma - Mafia Capitale : era davvero mafia : La sentenza d'appello ribalta il primo grado: riconosciuta l'associazione a stampo mafioso, anche se pene ridotte per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi

