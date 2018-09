Roma | Camping River | i nomadi sgomberati a luglio rioccupano l' area

Roma - manager del camping River accusata di furto di energia elettrica : Otto anni , almeno, di energia elettrica «scroccata» al Comune. Così ogni lampadina e computer dei container o degli uffici del camping River, sgomberato a fine luglio, avrebbero funzionato da quando ...

Roma : Vigili salvano gattini abbandonati al Camping River : Roma – Hanno cercato la mamma per giorni, e ora sono appese a un filo le speranze di sopravvivenza di tre gattini raccolti da una pattuglia del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) della Polizia locale di Roma Capitale in uno spiazzo vicino al Camping River. Gli agenti hanno deciso di tentare il tutto per tutto e, con l’ausilio di volontari dell’Enpa, si stanno prendendo cura di loro e stanno provvedendo allo svezzamento ...

Roma : Ex residenti Camping River occupano albergo abbandonato - sgomberati : Roma – Una sorta di braccio di ferro tra gli ex occupanti del Camping River di Roma e le istituzioni: nella tarda serata della giornata di ieri, una sessantina di persone hanno occupato una struttura ricettiva in disuso, in via Flaminia Vecchia. Immediato l’intervento della Polizia locale e della Questura i cui agenti hanno presidiato l’immobile fino a questa mattina alle 11, quando i caschi bianchi Romani, su disposizione del ...

Roma : Camping River a Prima Porta - ex abitanti davanti stazione : Roma – Si trovano quasi tutti a Prima Porta gli ‘esuli’ del Camping River di Roma. Decine di famiglie si sono accampante sulla piazza davanti alla stazione, da venerdi’ (giorno dello sgombero) con bambini di tutte le eta’, una in particolare con la sindrome di Down. “Siamo tutti qui, dormiamo in strada con coperte sul marciapiede. Non c’e’ stata alcuna assistenza dal Comune se non le loro proposte ...

Roma - sgomberato il camping River. Comune : legalità prima di tutto : E' stato sgomberato stamattina il camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale. LEGGI...

Roma - tafferugli in serata al camping River : ferito un agente della polizia locale : tafferugli davanti al camping River a Roma sgomberato oggi dalla polizia locale. Tutto sarebbe cominciato in serata. Un gruppo di nomadi rimasti fuori a presidiare il cancello, quando ha cominciato a ...

Roma - sgombero del campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...

Roma : concluso sgombero Camping River : Roma – È terminato lo sgombero al Camping River. L’insediamento di via Tenuta Piccirilli e’ al momento ‘libero’ da persone e cose. Tutte gli abitanti – tra cui molte donne e bambini – si sono infatti Riversati a ridosso dell’ingresso portandosi i propri effetti personali e ‘spostando’ di fatto l’insediamento all’esterno. Molti, a causa del caldo torrido, si sono bagnati con ...

##Roma - Raggi svuota Camping River prima ok Cedu - Salvini approva : Roma, 26 lug., askanews, - Una promessa di accoglienza nel circuito delle strutture del Comune, che solo una famiglia ha accettato perché non accompagnata da documenti scritti ne' proposte formali, ma ...

Roma : Di Maio - sgombero Camping River pacifico e legittimo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "La polizia locale smentisce alcun tipo di scontro. E' stato uno sgombero pacifico e lo ritengo legittimo". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sullo sgombero del Camping River questa mattina a Roma.

Roma - sgomberato il campo nomadi Camping River | : Si è conclusa l'operazione disposta dal Comune per motivi sanitari. La Corte europea dei diritti dell'uomo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. ...