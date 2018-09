Riforma pensioni | quota 100 verso uno sdoppiamento | Lega rilancia per il 2021

Blastingnews

(Di giovedì 13 settembre 2018) La100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su100 a 62 anni VIDEO, arrivano importanti novita' sul tema della. Infatti, il progetto dellasulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non definitiva di100. Il segretario del Carroccio, intanto, non dimentica nemmeno i lavoratori precoci, ipotizzando un'inedita41,5 fin dal 2019 come alternativa al pensionamento con100.studia la100 'perfetta' Tra i principali obiettivi del nuovo esecutivo c'è il superamento dellaFornero, argomento citato spesso nell'ultima campagna elettorale sia dallache dal Movimento 5 Stelle. Per ...