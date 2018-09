Riforma pensioni 2018 Furlan | Quota 41 | 5 e Quota 100 a 62 anni buona base di confronto

Riforma pensioni : Salvini vuole anticipare di 24 mesi l'uscita : Un'inedita quota 100, con paletti sì, ma un'eta' pensionabile diversa rispetto ai 64 anni di cui si era sempre parlato fino a ieri. Matteo Salvini esce allo scoperto, definendo il piano sulla Riforma pensioni ospite alla trasmissione Porta a Porta e sconfessando l'economista Alberto Brambilla. Dopo innumerevoli indiscrezioni, prende dunque corpo l'ipotesi di una quota 100 con il paletto dell'eta' anagrafica fissato a 62 anni. Se confermato, si ...

Dalle pensioni alla Riforma dell'Irpef : chi ci guadagna (e chi no) col governo M5s-Lega : A beneficiare delle nuove misure saranno sopratutto gli indigenti e coloro che dichiarano redditi alti. Resta fuori dai...

Riforma pensioni - quota 100 verso uno sdoppiamento : Lega rilancia per il 2021 : La quota 100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su quota 100 a 62 anni [VIDEO], arrivano importanti novita' sul tema della Riforma pensioni. Infatti, il progetto della Lega sulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non ...

Riforma pensioni e LdB2019 - sulla Q100 Salvini rilancia da 62 anni di età : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 12 settembre 2018 [VIDEO] vedono arrivare nuove importanti dichiarazioni dal leader della Lega Matteo Salvini in merito alla quota 100 e ad un possibile vincolo anagrafico a partire dai 62 anni anziché i 64 anni discussi in precedenza. Nel frattempo anche il Ministro Tria apre alla flessibilita' previdenziale, sebbene legandola ad un processo graduale e rispettoso dei conti pubblici. Infine, dai Fratelli ...