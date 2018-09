Ricerca | il presidente della Repubblica Mattarella visiterà il Centro ENEA Casaccia

Rai - il consigliere scelto dai dipendenti Laganà : “ Ricerca di intese politiche sul presidente delegittima l’azienda” : “Non resta che prendere atto che la faticosa ricerca di intese politiche tra i partiti rischia di continuare a delegittima re gravemente l’immagine della nostra azienda e a bloccare l’avvio di una nuova stagione nel segno di quel cambiamento, vero, che in molti auspichiamo”. Lo scrive il consigliere Rai Riccardo Laganà – il primo eletto dai dipendenti – in una lunga nota in cui torna sulla riunione del cda di due giorni ...

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella Ricerca della verità. Domani incontro presidente del Parlamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...