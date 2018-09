Ricerca | il 21 settembre Presidente Mattarella in visita al Centro ENEA Casaccia

Notte Europea dei Ricercatori - il 28 settembre in 116 città : ... va in piazza, ma non solo in quelle delle grandi città, come una rete a nido d'ape' ha spiegato Cinzia Grasso, project manager dell'associazione Frascati Scienza. La Settimana della Scienza e la ...

Notte Europea dei Ricercatori : il 28 settembre laboratori aperti - spettacoli e conferenze in 100 città : Si terrà il prossimo 12 settembre alle ore 11.30 alla sala della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione a Roma (viale Trastevere 76/a) la conferenza stampa di presentazione della Notte Europea dei Ricercatori, evento promosso dalla Commissione Europea per favorire l’incontro e il dialogo tra Ricercatori e cittadini, e occasione per condividere la passione per la ricerca. Venerdì 28 settembre la nuova edizione della Notte Europea dei ...

Ricerca : dieta mediterranea salva polmoni per i pompieri dell’11 settembre - il test : Sono stati celebrati in tutto il mondo come gli eroi dell’11 settembre, fra i primi ad accorrere quando nel 2001 crollarono le Torri gemelle nell’attentato al World Trade Center (Wtc). In quelle ore drammatiche i vigili del fuoco hanno messo in gioco anche la loro salute, esponendosi alle polveri sottili sprigionate dai roghi, al fumo e a sostanze chimiche tossiche che per giorni saturarono l’aria. A distanza di 17 anni dalla ...

Pd alla Ricerca dell'unità : il 29 settembre in piazza. M5s : 'per pochi intimi' : Il futuro del partito Democratico passa dal congresso che potrebbe essere anticipato a marzo. Il segretario Martina invita tutti dem alla manifestazione il 29 settembre contro il governo. Ironizza il ...

Ricerca d’eccellenza - sistemi complessi e Big data : aperto fino al 23 settembre il bando 2018 : È aperto fino al 23 settembre il bando 2018 per 10 Borse di Ricerca Applicata del Progetto Lagrange-Fondazione CRT, iniziativa ideata, promossa e finanziata dalla Fondazione CRT con il coordinamento scientifico della Fondazione ISI. Il bando, che si rivolge a laureandi e dottorandi residenti in Piemonte e Valle d’Aosta, offre la possibilità di condurre progetti d’eccellenza in un terreno all’avanguardia nella Ricerca ...