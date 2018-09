Rhianna chiude la New York Fashion Week con la sua sfilata di lingerie | passerella sexy

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) Rihanna ha chiuso in grande stile la New, sorprendendo e scandalizzando tutti con la sua nuova collezione diSavage x Fenty. Ma più che le creazioni della popstar originaria delle Barbados, a conquistare la scena sono state le modelle: dalla bellissima Gigi Hadid alle supertop oversize, fino a Slick Woods e la ballerina Janina Thompson che hanno mostrato con orgoglio il pancione. Un gruppo di modelle espressione perfetta dell’ideale di inclusività che Riri insegue in ogni suo progetto imprenditoriale, dalla moda alla bellezza. E con stampe zebrate e leopardate, completini di pizzo, guêpière, lacci e vestaglie trasparenti in tulle e chiffon, Rihanna ha dimostrato che si può essere sensuali anche in dolce attesa. Altro che intimo premaman. Uno show con cui Rihanna, spesso attaccata dagli heaters del web per i chili in più, ha ribadito ...