Rete4 completamente rinnovata dopo 19 anni | attualità e informazione ma non solo Pier

(Di giovedì 13 settembre 2018) La nuova Rete 4 ha preso ufficialmente il via con l’arrivo del nuovo logo,diciannove, nel corso di “Stasera Italia“. Proprio il programma condotto da Barbara Palombelli è partito con un sorprendente testa a testa prima con “In Onda” e poi con “Otto e mezzo”, riuscendo in alcuni giorni a spuntarla nella sfida auditel. “Vincere o perdere non è un concetto che voglio far passare, la gara la facciamo con noi stessi, non con La7“, ha commentatoSilvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa di presentazione del canale rispondendo alle domande dei giornalisti. Non una all news popolare ha ribadito più volte il direttore di rete Sebastiano Lombardi a cui il vicepresidente di Mediaset ha dato man forte: “L’obiettivo è fare una rete generalista con l’e l’come pilastri.” ...