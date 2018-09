Rete4 | Barbara Palombelli lancia il nuovo logo – Video

davidemaggio

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il rinnovato logo di Rete 4 è apparso in onda ieri sera per la prima volta. E l'onore del lancio è stato affidato a Barbara Palombelli. Il nuovo corso del canale diretto da Sebastiano Lombardi è passato dalla voce e dalla gestualità pacata della giornalista capitolina, che ieri sera in apertura del suo talk show, Stasera Italia, ha svelato in diretta il nuovo marchio della cenerentola Mediaset. Iniziando l'ormai abituale appuntamento da lei condotto, Palombelli ha affermato: "Rete 4 è nata nel 1982 dall'aristocrazia della carta stampata italiana. Ne facevano parte Perrone, Caracciolo, Mondadori. E' stata una grande avventura di libertà, si è battuta sempre per la libertà di tutti."