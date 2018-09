Renzi | Lottiamo contro un governo di cialtroni

blogo

: Renzi: 'Il Pd ricomincia l'opposizione. Basta con la rassegnazione, lottiamo contro una classe dirigente di cialtro… - repubblica : Renzi: 'Il Pd ricomincia l'opposizione. Basta con la rassegnazione, lottiamo contro una classe dirigente di cialtro… - 9Roby1 : RT @eziomauro: Renzi: 'Il Pd ricomincia l'opposizione. Basta rassegnazione, lottiamo contro una classe dirigente d… - 9Roby1 : RT @cobotwitt: Renzi: “Il Pd ricomincia l’opposizione. Basta con la rassegnazione, lottiamo contro dei cialtroni” -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Nel giorno in cui il Partito Democratico si prepara a fare ostruzionismo alla Camera sul Milleproroghe, l'ex leader del partito Matteova all'attacco deldi Giuseppe Conte, che ieri ha posto la fiducia per la prima volta, proprio sul Milleproroghe e sui punti più discussi in esso contenuti, a cominciare dalla questione dei vaccini obbligatori per potersi recare a scuola., intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, ha definitoi responsabili del decreto e li ha accusati di giocare con la salute dei bambini:Questi hanno messo in un decreto che tratta dell'universo mondo, la norma sui vaccini. Non si discute di keynesianinon keynesiani, qui stiamo all'anno zero: i vaccini sono una cosa su cui non può legiferare una classe dirigente diche gioca con la salute dei nostri figli.Ieri alcuni deputati del PD hanno occupato l'Aula e oggi ...