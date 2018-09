Renzi | «Il Pd farà opposizione dura | governo di cialtroni»

Renzi contro la chiusura domenicale dei negozi : “L’obbligo voluto da Di Maio farà licenziare tanti ragazzi” : Matteo Renzi critica la legge annunciata da Luigi Di Maio che prevede l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e nei weekend per le attività commerciali. "Obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo, Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati".Continua a leggere

“Bersaglio di fuoco amico”. Renzi dice basta : la drastica decisione. Cosa farà adesso : Il Partito Democratico deve rimboccarsi le maniche se vuole tornare ‘competitivo’. Lo sanno bene i vertici del Nazareno. Come Nicola Zingaretti, governatore del Lazio: “Evitiamo caricature e polemiche. Una delle cose che dobbiamo conquistare è il confronto delle idee e non la denigrazione delle persone a prescindere dalle loro idee. E’ evidente che io non voglio allearmi con i cinquestelle. Io i cinquestelle li ho ...

D’Alema contro Renzi : “Farà tv? Gli auguro grandi successi - purché non si occupi più di politica. Ha fatto danni enormi” : Massimo D’Alema, ospite Di David Parenzo e Luca Telese alla trasmissione “In Onda”, su La7, ha attaccato il senatore Matteo Renzi: “Farà tv? purché non si occupi più di politica. Il capo della sinistra che lavora per Mediaset: si prende in giro da solo, non c’è bisogno che lo faccia io”. L'articolo D’Alema contro Renzi: “Farà tv? Gli auguro grandi successi, purché non si occupi più di politica. Ha ...